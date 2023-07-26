Gotham Knights может получить бесплатное дополнение с Бэтменом

Кооперативный экшен Gotham Knights про главных супергероев Готэма вышел еще осенью прошлого года, однако не сыскал большого успеха. Многие игроки не взлюбили проект из-за однообразного открытого мира и отсутствия всеми любимого Бэтмена. Похоже, игра имеет все шансы исправить эти проблемы уже в дополнении, на которое намекает последняя активность разработчиков.
Пользователи обратили внимание на очень частые скрытные обновления файлов Gotham Knights. Согласно аналитическому порталу Steamdb, в версии игры на ПК был изменен практически каждый оригинальный файл, однако при этом игроки не получили никаких обновлений. Как отмечают игроки, студия Warner Bros. Games Montreal в последнее время стала еще активнее менять некоторые файлы, что может намекать на важное для проекта событие.
В сети убеждены, что такая активность связана со скорым анонсом сюжетного дополнения для Gotham Knights. Предполагается, что DLC будет бесплатным и принесет в игру множество нового контента. Самое главное, оно позволит поиграть за Бэтмена и узнать предысторию к основным событиям игры. На это намекали файлы игры еще на релизе, когда датамайнеры изучили билд на ПК.
В неё кто то играет?
Сами разработчики наверно
Два месяца подряд играют по 1,1к
Гении, конечно, убить бэтмена в игре про готэм и на что-то еще рассчитывать
А ещё разработчики вам вернут деньги за игру, купят вам мощный ПК и в качестве бонуса закажут для вас VIP-проститутку на весь день. Ну а что? Если нести бред, то по максимуму!
Он скорее всего будет зомби)
Это игру не спасёт.
Но вы пробуйте, не сдавайтесь. :)
Я лучше Arkham Knight перепройду чем притрагиваться к этому каллу.
он там может появиться только в виде зомби или воскресшего мертвеца, вот клоуны)))))))