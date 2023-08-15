Из студии разработчиков Gotham Knights уволили часть руководящего состава

В последние месяцы произошло много серьезных изменений в трудовых коллективах: многие представители игровой индустрии либо создали профсоюзы, либо решили полностью уйти из отрасли из-за несправедливых условий труда. Теперь стало известно, что разработчик Gotham Knights, компания WB Games Montréal, по неизвестным причинам отправила в отставку большую часть своего руководства.
Бывший исполнительный продюсер WB Games Флер Марти опубликовала в Twitter сообщение, в котором рассказала о своих смешанных чувствах по поводу ухода из компании. Хотя она заявила, что будет скучать по своей команде и рада открывающимся возможностям, Марти все же возмущена тем, что были приняты решения, вынудившие ее покинуть компанию. Вслед за ней компанию покинули и другие люди, занимающие крупные руководящие посты.
В пятницу был мой последний день в WB Games. Хотя я знаю, что мой уход был правильным решением для меня, и хотя я очень рада тому, что меня ждет впереди, последние несколько дней я чувствую себя очень странно.
Остальная информация была собрана пользователем Gotham Knight Reddit. Из нее следует, что Джефф Элленор и Патрик Реддинг также, судя по всему, покинули компанию или были уволены. Эти должности также были очень важны для компании: Элленор был геймдиректором Gotham Knights, а Реддинг - креативным директором.
Хотя мы не знаем точно, что послужило причиной столь серьезного перемещения руководителей проекта, возможно, это была новая игра или направление, с которым они были не согласны. Недавно Warner Bros. Montréal объявила о том, что работает над новой игрой, в которой команда Gotham Knights, судя по всему, не захотела участвовать.
Игра провалилась, и правда почему уволили руководящий состав?)
смотрел, но не играл) уж лучше посл. Бэтмена трилогии запустить)
эта игра выглядит, как чёрная пародия на серию аркхем, ну типа "очень страшное кино", только в играх, в этой игре ужасно всё - сюжет, боевая система, и ещё много много всего, её даже кооп не спас, многие ошибочно думают, что это продолжение серии аркхем, но нет, это отдельный высер и он не стоит никакого внимания.
хахаха
Неудивительно. Радует хотя бы, что мозгов хватило уволить действительно ответственных лиц за это недоразумение.
Главное за жопку и дальше можно играть
Ну и что с того?
это WB издатель, у них все игры если не каловые, то какие-то просто никакие, как будто если бы у Юбисофт был младший брат школьник, который хотел бы подходить на старшего брата студента старшекурсника.