Из студии разработчиков Gotham Knights уволили часть руководящего состава ©

В последние месяцы произошло много серьезных изменений в трудовых коллективах: многие представители игровой индустрии либо создали профсоюзы, либо решили полностью уйти из отрасли из-за несправедливых условий труда. Теперь стало известно, что разработчик Gotham Knights, компания WB Games Montréal, по неизвестным причинам отправила в отставку большую часть своего руководства.

Бывший исполнительный продюсер WB Games Флер Марти опубликовала в Twitter сообщение, в котором рассказала о своих смешанных чувствах по поводу ухода из компании. Хотя она заявила, что будет скучать по своей команде и рада открывающимся возможностям, Марти все же возмущена тем, что были приняты решения, вынудившие ее покинуть компанию. Вслед за ней компанию покинули и другие люди, занимающие крупные руководящие посты.

В пятницу был мой последний день в WB Games. Хотя я знаю, что мой уход был правильным решением для меня, и хотя я очень рада тому, что меня ждет впереди, последние несколько дней я чувствую себя очень странно.

Остальная информация была собрана пользователем Gotham Knight Reddit. Из нее следует, что Джефф Элленор и Патрик Реддинг также, судя по всему, покинули компанию или были уволены. Эти должности также были очень важны для компании: Элленор был геймдиректором Gotham Knights, а Реддинг - креативным директором.

Хотя мы не знаем точно, что послужило причиной столь серьезного перемещения руководителей проекта, возможно, это была новая игра или направление, с которым они были не согласны. Недавно Warner Bros. Montréal объявила о том, что работает над новой игрой, в которой команда Gotham Knights, судя по всему, не захотела участвовать.