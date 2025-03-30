Alkimia Interactive показала фрагмент сцены из ремейка Gothic с призывом Спящего

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, продолжают делиться новыми скриншотами из игры. В этот раз разработчики показали фрагмент сцены с призывом Спящего:
Давайте объединим наши усилия, братья, чтобы Спящий услышал наши молитвы!
Ибо только его путь ведёт к истинной свободе!
А мы — мы его избранные!
Слепые блуждают во тьме, скованные сомнениями. Но мы? Мы узрели истину! Мы идём по пути, проложенному перед нами, с верой в сердце, а судьба - наша награда!
Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.
вот жду не дождусь) даже начал проходить заново оригинал +_=
'' Точная дата релиза на данный момент неизвестна.''
Понятно, не могут добудиться. Спящий засадил димедролу.
гейропейцы разрабы исказили оригинал до неузнаваемости, еще и безымянного гг сделали каким то латентным геем.Да и все сюжетные нпц смахивают на знатных петухов. Особенно в начале в демке в плаще нас встречает то ли педофил то ли гомик в красном плаще с поднятым воротником как у графа пердакулы.Чепуха и провал,но играть приходится в основном в низкопробное дерьмецо,спрашивается для чего нвидиа старается каждые полгода клепая обрезки под новым именем,ведь почти все игры щас либо с пидарским оттенком либо сетевое убожище с лутбоксами и вытряской бабок из лохозадротов с одной извилиной.Пк игры для идиотов с ограниченными умственными возможностями, это давно очевидно.
Призыв был, ночью. После него послали на кладбище орков.
Где ты гг вообще увидел?
Скажи пожалуйста, как ты существуешь без мозга?
Это не безымянный, если что.