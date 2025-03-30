Alkimia Interactive показала фрагмент сцены из ремейка Gothic с призывом Спящего

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, продолжают делиться новыми скриншотами из игры. В этот раз разработчики показали фрагмент сцены с призывом Спящего:

Давайте объединим наши усилия, братья, чтобы Спящий услышал наши молитвы!



Ибо только его путь ведёт к истинной свободе!



А мы — мы его избранные!



Слепые блуждают во тьме, скованные сомнениями. Но мы? Мы узрели истину! Мы идём по пути, проложенному перед нами, с верой в сердце, а судьба - наша награда!

Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.