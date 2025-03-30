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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 586 оценок

Alkimia Interactive показала фрагмент сцены из ремейка Gothic с призывом Спящего

AceTheKing AceTheKing

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, продолжают делиться новыми скриншотами из игры. В этот раз разработчики показали фрагмент сцены с призывом Спящего:

Давайте объединим наши усилия, братья, чтобы Спящий услышал наши молитвы!

Ибо только его путь ведёт к истинной свободе!

А мы — мы его избранные!

Слепые блуждают во тьме, скованные сомнениями. Но мы? Мы узрели истину! Мы идём по пути, проложенному перед нами, с верой в сердце, а судьба - наша награда!

Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.

11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Суровый Нуб

вот жду не дождусь) даже начал проходить заново оригинал +_=

0
MORDORR

'' Точная дата релиза на данный момент неизвестна.''

Понятно, не могут добудиться. Спящий засадил димедролу.

0
Aquarius Vodoley

гейропейцы разрабы исказили оригинал до неузнаваемости, еще и безымянного гг сделали каким то латентным геем.Да и все сюжетные нпц смахивают на знатных петухов. Особенно в начале в демке в плаще нас встречает то ли педофил то ли гомик в красном плаще с поднятым воротником как у графа пердакулы.Чепуха и провал,но играть приходится в основном в низкопробное дерьмецо,спрашивается для чего нвидиа старается каждые полгода клепая обрезки под новым именем,ведь почти все игры щас либо с пидарским оттенком либо сетевое убожище с лутбоксами и вытряской бабок из лохозадротов с одной извилиной.Пк игры для идиотов с ограниченными умственными возможностями, это давно очевидно.

-4
avhell

Призыв был, ночью. После него послали на кладбище орков.

1
Fallen space knight

Где ты гг вообще увидел?

3
Aquarius Vodoley Fallen space knight

Скажи пожалуйста, как ты существуешь без мозга?

-2
euronimus.a.c

Это не безымянный, если что.

0
Aquarius Vodoley euronimus.a.c
-1