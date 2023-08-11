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об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 854 оценки

Авторы ремейка культовой "Готики" показали будни Старого лагеря в свежем трейлере

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butcher69
Новости

THQ Nordic не забывает о фанатах культовой "Готики". Во время THQ Nordic Showcase 2023 показали новые кадры Gothic 1 Remake, которая планируется к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Оригинальная игра была выпущена немецкой студией Piranha Bytes ещё в 2001 году. События разворачивались на острове Хоринис, где заключённые добывали магическую руду, необходимую королю Миртаны Робару II для ведения кровопролитной войны с орками. Не так давно разработчики рассказали, почему ремейк создается с нуля, несмотря на хорошие оценки демоверсии в Steam

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
DenisVTR

Довольно годно!

Особенно понравилось что не пошли в угоду повестки. Мир выглядит живым хотя и не совсем понятно что тут постанова для трейлера, а что будет действительно в игре.

Разнообразие арены ток в плюс

7
Кей Овальд

Не некст-ген, конечно, но вполне неплохо.

4
saa0891

Выглядит довольно атмосферно,блин уже хочется у кого нибудь кошель стащить.

4
Никита Дроздоvv

геймплей бы

3
DenisVTR

Там где чел просто передвигается, мне кажется что ближе всего к геймплею. Ну может это он и есть ток за рандомного НПС с откл интерфейсом

0
Никита Дроздоvv DenisVTR

Может это имитация геймплея а не сам геймплей

0
DenisVTR Никита Дроздоvv

Ну короче это на движке игры. Когда он взаимодействует с другими НПС там факт постанова, а вот где он пытается прокрался в хату, блин так выглядит, я думал геймплей с этого момента начнётся. В любом случае ещё даже основных персов не показывают. Плюс у них есть подкаст с письмом, думаю в этом письме дата выхода. Во всяком случае инфа поступает.

0
Никита Дроздоvv DenisVTR

А я думал что геймплей начинается когда персонаж идти начинает

0
NikitaMin44

Количество npc заметно увеличилось, музыка как всегда на высоте.

3
Sklip

Как же ностальгия накатила...

3
Shеpard

Годно-годно.

3
worys
2
orion1786

Не плохо. Масштаб подкрутили да и звуковое сопровождение хорошее. Даже кривые лица в атмосферу вписываются Надеюсь игра выйдет и буде не хуже того что в трейлере показали.

2
Cидoрыч

Это шедевр. 12 из 10

0
NikitaMin44

Пока стражник разбирался с рудокопом, перс стырил кошель, поэтому стражник и уделал перса на арене, видимо это будет в геймплее, интересно валюта будет именно в монетах из руды?

0
QD19

Где там кадры? Просто видос какой-то

0