Демоверсия Gothic 1 Remake - "Пролог Нираса" станет доступна с 24-го февраля

На странице игры в Steam появилась новость о запуске демоверсии на следующей неделе:
"Мы рады сообщить, что Gothic 1 Remake Demo – Nyras Prologue будет доступна всем во время Steam Next Fest , который пройдет с 24 февраля по 3 марта!
Демоверсия будет доступна с 24 февраля 2025 года в 15:00.
Демоверсия будет включать полную локализацию (текст + озвучка) на английском, немецком, польском и русском языках , а также поддержку японского текста".
Ееее, быстрей бы уже затестить. Отдельный респект за русский язык даже в демке!
За русскую озвучку низкий поклон господам разработчикам. Чем больше игр звучат на могучем русском языке, тем лучше для человечества, я считаю. Точка.
На новостном XBT чел поиграл уже в демку и рассказал подробно впечатления, в двух словах, игра максимальна приближена к оригиналу но расширена и улучшена грамотно, боевка не много улучшена, будут связки, удары сверху и тыканье на Q и E и тд.сильно просто не будет, будешь дерзить непесю получишь по хлебалу сразу, оптимизация хорошая(радерн 6800 в 2к 60 кадров на высоких эпических держит), графика и атмосфера впечатляют, музон обалденный, но на данный момент много багов и игра точно выйдет в этом году.
Так, ладно, я в демки никогда не играл, но эту обязательно пройду! Демка от народа!
даже там такой же коммент написал, ну ты мужик 🙂
Хорошо бы, в этом.
Сколько они лет этот ремейк делают, никак не доделают, бедолаги.
Да сколько б не делали, выйдет она раньше Star Citizen ))))
Для крупной игры самое то