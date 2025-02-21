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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 492 оценки

Демоверсия Gothic 1 Remake - "Пролог Нираса" станет доступна с 24-го февраля

Котян Сутоевич

На странице игры в Steam появилась новость о запуске демоверсии на следующей неделе:

"Мы рады сообщить, что Gothic 1 Remake Demo – Nyras Prologue будет доступна всем во время Steam Next Fest , который пройдет с 24 февраля по 3 марта!

Демоверсия будет доступна с 24 февраля 2025 года в 15:00.

Демоверсия будет включать полную локализацию (текст + озвучка) на английском, немецком, польском и русском языках , а также поддержку японского текста".

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
PanKotovsky

Ееее, быстрей бы уже затестить. Отдельный респект за русский язык даже в демке!

12
Janekste

За русскую озвучку низкий поклон господам разработчикам. Чем больше игр звучат на могучем русском языке, тем лучше для человечества, я считаю. Точка.

5
Goodvini

На новостном XBT чел поиграл уже в демку и рассказал подробно впечатления, в двух словах, игра максимальна приближена к оригиналу но расширена и улучшена грамотно, боевка не много улучшена, будут связки, удары сверху и тыканье на Q и E и тд.сильно просто не будет, будешь дерзить непесю получишь по хлебалу сразу, оптимизация хорошая(радерн 6800 в 2к 60 кадров на высоких эпических держит), графика и атмосфера впечатляют, музон обалденный, но на данный момент много багов и игра точно выйдет в этом году.

1
Кей Овальд

Так, ладно, я в демки никогда не играл, но эту обязательно пройду! Демка от народа!

0
fury bryan

даже там такой же коммент написал, ну ты мужик 🙂

0
sa1958

Хорошо бы, в этом.

0
reygun198

Сколько они лет этот ремейк делают, никак не доделают, бедолаги.

-1
Avtor-avtora

Да сколько б не делали, выйдет она раньше Star Citizen ))))

6
barfly89

Для крупной игры самое то

2