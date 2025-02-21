Демоверсия Gothic 1 Remake - "Пролог Нираса" станет доступна с 24-го февраля

На странице игры в Steam появилась новость о запуске демоверсии на следующей неделе:



"Мы рады сообщить, что Gothic 1 Remake Demo – Nyras Prologue будет доступна всем во время Steam Next Fest , который пройдет с 24 февраля по 3 марта!

Демоверсия будет доступна с 24 февраля 2025 года в 15:00.

Демоверсия будет включать полную локализацию (текст + озвучка) на английском, немецком, польском и русском языках , а также поддержку японского текста".