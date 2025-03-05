ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 551 оценка

Энтузиасты обнаружили в файлах демоверсии ремейка "Готики" полную карту мира

Gutsz
Новости

Как оказалось недавно вышедшее демоверсия ремейка "Готики" скрывает несколько интересных деталей. Эти секреты недоступны обычным игрокам, но открываются при внимательном исследовании внутренних файлов. Так, датамайнерам удалось обнаружить в них карту мира, которая заметно отличается от оригинальной версии из первой "Готики".

Обновленная карта стала соответствовать обновленному визуальному стилю игры, а также получила ряд важных изменений. Например, карта стала значительно детальнее и понятнее. На ней присутствует расширенный каньон троллей, новый вход в шахту, лагерь бандитов и каменный круг. По сравнению с оригиналом карта выглядит более аккуратно прорисованной, словно созданной от руки. В отличие от классической версии, где использовалась стилизованная кожа, новая карта выполнена на бумаге и обладает высокой детализацией, что намекает на хорошее знание мира разработчиками. Такое исполнение должно понравится поклонникам серии.

Новая карта
Новая карта
Карта из оригинальной игры
Карта из оригинальной игры

При этом важно отметить, что в текущем варианте отсутствуют территории орков, однако не исключено, что это лишь ранняя версия, которая может измениться к моменту релиза.

Напомним недавно стало известно, что демоверсия Gothic Remake уже привлекла огромное внимание игроков. Она набрала более 4000 положительных отзывов и стала самым популярным проектом Steam Next Fest. Это показывает высокий интерес к обновленной версии культовой игры.

Демоверсия ремейка "Готики" набрала 4 тысячи положительных отзывов, став самым популярным проектом Steam Next Fest

Несмотря на завершение фестиваля пробных игр в Steam, демоверсия "Готики" остается доступной для всех желающих. Дата выхода полной версии пока неизвестна. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей.

32
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Неплохо, близко именно к карте, а не просто рисунку. Другое дело, что старый рисунок кажется интересней (и навсегда в сердечке).
Впрочем, это действительно может быть сильно неактуальная карта.

4
Horrifing

А че ее обнаруживать, я думаю, ее большинство просто наизусть помнит)

1
zhenyavir

Не думаю что прям финальная карта это. Да и в целом плохо помню чтобы в оригинале пользовался. Вот во 2 готике да пользовался картой, в 1 почти нет

0
Stalker608

Очень плохая карта. Ничего не видно, все сливается. что-то на ней найти не щурясь будет большим достижении.

-6
Ivan313

согласен, ну такое

0