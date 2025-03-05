Энтузиасты обнаружили в файлах демоверсии ремейка "Готики" полную карту мира

Как оказалось недавно вышедшее демоверсия ремейка "Готики" скрывает несколько интересных деталей. Эти секреты недоступны обычным игрокам, но открываются при внимательном исследовании внутренних файлов. Так, датамайнерам удалось обнаружить в них карту мира, которая заметно отличается от оригинальной версии из первой "Готики".

Обновленная карта стала соответствовать обновленному визуальному стилю игры, а также получила ряд важных изменений. Например, карта стала значительно детальнее и понятнее. На ней присутствует расширенный каньон троллей, новый вход в шахту, лагерь бандитов и каменный круг. По сравнению с оригиналом карта выглядит более аккуратно прорисованной, словно созданной от руки. В отличие от классической версии, где использовалась стилизованная кожа, новая карта выполнена на бумаге и обладает высокой детализацией, что намекает на хорошее знание мира разработчиками. Такое исполнение должно понравится поклонникам серии.

Новая карта

Карта из оригинальной игры

При этом важно отметить, что в текущем варианте отсутствуют территории орков, однако не исключено, что это лишь ранняя версия, которая может измениться к моменту релиза.

Напомним недавно стало известно, что демоверсия Gothic Remake уже привлекла огромное внимание игроков. Она набрала более 4000 положительных отзывов и стала самым популярным проектом Steam Next Fest. Это показывает высокий интерес к обновленной версии культовой игры.

Несмотря на завершение фестиваля пробных игр в Steam, демоверсия "Готики" остается доступной для всех желающих. Дата выхода полной версии пока неизвестна. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей.