Представлено коллекционное издание ремейка Gothic

THQ Nordic представила коллекционное издание Gothic, тщательно отобранный набор, который отдает дань уважения наследию этой любимой игры. В основе коллекционного издания Gothic лежит Настенная маска Спящего. Помимо этого, Коллекционное издание включает в себя кожаный браслет, кожаный блокнот, оригинальный саундтрек игры, а также саму игру на вашей любимой платформе. Это ограниченное издание теперь доступно для предварительного заказа по рекомендуемой розничной цене 199,99 евро / 199,99 долларов США / 169,99 фунтов стерлингов.
Ремейк Gothic в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
не геймплея не достойного даже скрина, но коллекционнка есть
Тоже об этом подумал, как увидел заголовок.
Подождите, а где за такие деньги картина?..
И карта на обратной стороне холста перенесенная с печати из руды высеченной вручную
18к многовато как то для такого издания. Хоть бы геймплей показали, за что на такое тратиться то!?
п.с а в фунтах, так вообще 23к, обалдели совсем.
А можно мне геймплей? желательно час непрерывной игры с показам работы механик взаимодействия и тд и желательно с указанием железа\настроек и фреймрейта. а то как диски продавать так первые, а показать не надо? Кот в мешке где будет полурабочий билд игры людям не всрался..
Разработчики игр оборзели в корень! Скоро нужно будет платить за то, чтобы посмотреть геймплейный ролик до выхода игры!
Я думаю намечается что то крутое)
Это шо релиз скоро?Нравиться, это можно брать в пред заказе!