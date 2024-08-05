Ремейк Gothic может получить уникальную демоверсию с предысторией Нираса

Разработчики из студии Alkimia Interactive совместно с THQ Nordic провели долгожданную презентацию ремейка культовой ролевой игры Gothic, показав геймплей и знакомые локации из оригинальной игры. Фанатов RPG ждет бесшовный масштабный мир, который будет на 30% больше, переработанная боевая система, улучшенный сюжет и множество других нововведений. Обновленная версия Gothic выйдет не раньше 2025 года, однако у игроков еще есть шанс лично ознакомиться с этими улучшениями через уникальную демоверсию.

В недавнем интервью представители студии Alkimia Interactive отметили, что у них есть довольно продолжительная демоверсия Gothic 1 Remake. Изначально эта демонстрационная версия создавалась для закрытого показа ремейка среди журналистов на Gamescom 2023. В демо представлена предыстория основного сюжета, где игроки увидят события глазами заключенного по имени Нирас, которого можно было встретить в оригинальной игре. Демоверсия содержит около 40 минут игрового контента с различными персонажами и заданиями для прохождения.

По словам разработчиков, они еще не решили, что делать с этой демоверсией. С одной стороны, демоверсия уже сильно отстала от актуальной версии игры, и некоторые механики были изменены или улучшены. С другой стороны, этот пролог мог бы дать игрокам возможность ознакомиться с особенностями ремейка Gothic еще до релиза основной игры. Авторы не исключают возможность того, что в будущем демоверсия будет выпущена в открытый доступ. Если же этого не произойдет, она все равно будет показана игрокам через дневники разработчиков Alkimia Interactive.