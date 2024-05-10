Ремейк первой Gothic на новом геймплейном скриншоте

В прошлом году на Gamescom у ряда изданий была возможность взглянуть на обновленную первую Gothic. Для этого разработчики подготовили специальную демоверсию, в которой главным героем стал человек по имени Найрас. Ниже представлен скриншот из прошлогодней закрытой презентации, который был опубликован в официальном дискорде игры.
На нем мы видим, как по лесу идет щуплый мужчина. Слева мы видим труп неизвестного человека, прислонившегося к скале и пронзенного множеством стрел. На дальнем плане на дереве висит еще одна жертва неизвестных. Контекст геймплейного кадра неизвестен, но это еще одна возможность получить представление о том, как внешне выглядит один из многочисленных врагов серии Gothic, а также о самом сеттинге и графическом стиле грядущей игры от Alkimia Interactive.
Напомним, что Gothic Remake выходит для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дебют игры ожидается в конце этого года.
Им настолько стыдно показывать геймплей, что вся пиар-кампания строится на показе скриншотов?
Поди производительность хромает и игру готовят под 5090, думается и спэйс марин 2 по этой же причине переехал на этот год xD
в августе будет презентация от нордиков. там обещают показать интересностей по готике и титан квесту
А где щуплый?? Падальщика вижу, мужика не вижу.
Видимо, мужик от этих марок истощал походу:
я один не вижу?
Да вот это геймплейный скриншот 😀🤣🤣🤣
Да это место где обломанный меч подобрать можно
Надеюсь с боевой системой там значительно продвинуться, так как в оригинальной игре она была сильно топорной
красиво очень
Выглядит круто и думаю что сам ремейк будет реально хорош, но очень боюсь по поводу оптимищации
Знатоки серии без проблем узнают самое начало игры.
Пока вроде неплохо.
-У вас есть запись геймплея?
-Лучше! У нас есть скриншот геймплея!
педалить это счастье будет даже на 4090.
скриньте.
Падальщик с немецкого переводится как "щуплый мужчина"?))
сколько лет они делают?
тизер вышел в 2019, полноценная разработка началась на рубеже 2021-2022
Блин, выглядит плоховато. Надеюсь в целом всё будет хорошо.
Выглядит дерьмово, серая каша через сцаный фильтр, не неалистичные чёрные тени. Игра c Xbox 360 из 2006 на UE3 типа Gow или turok.
Ты дурак?
Ты слепой дурак?