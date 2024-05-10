ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 170 оценок

Ремейк первой Gothic на новом геймплейном скриншоте

Gruz_
Новости

В прошлом году на Gamescom у ряда изданий была возможность взглянуть на обновленную первую Gothic. Для этого разработчики подготовили специальную демоверсию, в которой главным героем стал человек по имени Найрас. Ниже представлен скриншот из прошлогодней закрытой презентации, который был опубликован в официальном дискорде игры.

На нем мы видим, как по лесу идет щуплый мужчина. Слева мы видим труп неизвестного человека, прислонившегося к скале и пронзенного множеством стрел. На дальнем плане на дереве висит еще одна жертва неизвестных. Контекст геймплейного кадра неизвестен, но это еще одна возможность получить представление о том, как внешне выглядит один из многочисленных врагов серии Gothic, а также о самом сеттинге и графическом стиле грядущей игры от Alkimia Interactive.

Напомним, что Gothic Remake выходит для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дебют игры ожидается в конце этого года.

29
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
suarez888

Им настолько стыдно показывать геймплей, что вся пиар-кампания строится на показе скриншотов?

20
Александр Дантес

Поди производительность хромает и игру готовят под 5090, думается и спэйс марин 2 по этой же причине переехал на этот год xD

1
MEVvizard

в августе будет презентация от нордиков. там обещают показать интересностей по готике и титан квесту

0
Whiskey_40Vol

А где щуплый?? Падальщика вижу, мужика не вижу.

7
Amethist

Видимо, мужик от этих марок истощал походу:

3
Озверин
На нем мы видим, как по лесу идет щуплый мужчина.

я один не вижу?

5
Punisher1

Да вот это геймплейный скриншот 😀🤣🤣🤣

3
Jerrido112

Да это место где обломанный меч подобрать можно

1
luVol

Надеюсь с боевой системой там значительно продвинуться, так как в оригинальной игре она была сильно топорной

1
Rorschach93

красиво очень

1
kakynya

Выглядит круто и думаю что сам ремейк будет реально хорош, но очень боюсь по поводу оптимищации

0
A E

Знатоки серии без проблем узнают самое начало игры.

0
Кей Овальд

Пока вроде неплохо.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

-У вас есть запись геймплея?

-Лучше! У нас есть скриншот геймплея!

0
A E

педалить это счастье будет даже на 4090.
скриньте.

0
Skyff

Падальщик с немецкого переводится как "щуплый мужчина"?))

0
Александр Мотошвили

сколько лет они делают?

-1
MEVvizard

тизер вышел в 2019, полноценная разработка началась на рубеже 2021-2022

1
YouTube_GamesTezi

Блин, выглядит плоховато. Надеюсь в целом всё будет хорошо.

-2
Porsche911GT3RS

Выглядит дерьмово, серая каша через сцаный фильтр, не неалистичные чёрные тени. Игра c Xbox 360 из 2006 на UE3 типа Gow или turok.

-9
Алекс Самоленко

Ты дурак?

1
Porsche911GT3RS Алекс Самоленко

Ты слепой дурак?

-1