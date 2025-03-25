Создатели ремейка Gothic показали Долину Рудников

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, поделились новым скриншотом из игры. В официальном сообществе Готики разработчики напомнили про одну из игровых локаций - Долину Рудников:
Это не только тюрьма под магическим куполом, но и край захватывающих пейзажей и дикой природы.
Пользователи похвалили дальность прорисовки и визуальное преображение локации, но надеются, что до релиза разработчики так же обратят внимание на техническое состояние проекта, исправив баги и улучшив производительность.
Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.
Наконец-то смогу прикоснуться к великому. В своё время пропустил мимо себя и теперь сложно ворваться в игру из-за непринятия управления топорного и т.д. Даже в игры с ностальгией сложно поиграть порой, как в тот же Морровинд или Dungeon Siege II. К удобному геймплею и интерфейсу быстро привыкаешь, после чего играть в старые игры сложновато...
Да не, оригинал прекрасен тоже, после пары часов игры к управлению прикипаешь, а уже как прокачаешься мастерски всё получается.
хоспадя ,да когда уже выйдет ,сколько ещё ждать епанамать а?...хотя бы анонс релиза намекнули что ли(
Думаю, к концу года выйдет.
Ну обещали в этом году, так что должно выдти.
Gothic Remake - Я буду ждать, столько сколько потребуется ... PS: Ты в нашем сердце !
Еще бы классическую озвучку завезли)
С Гланцем?) Ну сомневаюсь в этом. К тому же там квестовая часть расширена, а значит и диалогов больше.
В первой части был Чонишвили
Во 2 Гланц, он топ озвучил!
не по теме но ремастер 3 готики будет
Знаю что будет ремастер 2 готики если первая зайдёт
У Готики никогда не было ремастеров. Ну только любительский у первой части с прошлого года есть
Если все пойдет хорошо то мы получим ремейк 2 и 3 части.
Так он не говорил, что были, он говорит, что будет. Тоже видел ролик про желания игроков полностью до кишок исправленной тройки.
Ага, после ремейка первой части вдруг сделают ремастер другой части, лол
Там другие вообще чуваки делают, но никаких демонстраций не видел, но кто знает.