Создатели ремейка Gothic показали Долину Рудников

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, поделились новым скриншотом из игры. В официальном сообществе Готики разработчики напомнили про одну из игровых локаций - Долину Рудников:

Это не только тюрьма под магическим куполом, но и край захватывающих пейзажей и дикой природы.

Пользователи похвалили дальность прорисовки и визуальное преображение локации, но надеются, что до релиза разработчики так же обратят внимание на техническое состояние проекта, исправив баги и улучшив производительность.

Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.