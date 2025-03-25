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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 576 оценок

Создатели ремейка Gothic показали Долину Рудников

AceTheKing AceTheKing

Alkimia Interactive, создатели предстоящего ремейка Gothic, поделились новым скриншотом из игры. В официальном сообществе Готики разработчики напомнили про одну из игровых локаций - Долину Рудников:

Это не только тюрьма под магическим куполом, но и край захватывающих пейзажей и дикой природы.

Пользователи похвалили дальность прорисовки и визуальное преображение локации, но надеются, что до релиза разработчики так же обратят внимание на техническое состояние проекта, исправив баги и улучшив производительность.

Ремейк Gothic выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.

33
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
NochnoiGid

Наконец-то смогу прикоснуться к великому. В своё время пропустил мимо себя и теперь сложно ворваться в игру из-за непринятия управления топорного и т.д. Даже в игры с ностальгией сложно поиграть порой, как в тот же Морровинд или Dungeon Siege II. К удобному геймплею и интерфейсу быстро привыкаешь, после чего играть в старые игры сложновато...

7
Ниалот Нзотович

Да не, оригинал прекрасен тоже, после пары часов игры к управлению прикипаешь, а уже как прокачаешься мастерски всё получается.

3
MrMaximusX

хоспадя ,да когда уже выйдет ,сколько ещё ждать епанамать а?...хотя бы анонс релиза намекнули что ли(

6
Exies27

Думаю, к концу года выйдет.

0
Pastofarian Exies27

Ну обещали в этом году, так что должно выдти.

0
Go_Ra

Gothic Remake - Я буду ждать, столько сколько потребуется ... PS: Ты в нашем сердце !

5
Odesseet

Еще бы классическую озвучку завезли)

1
Ниалот Нзотович

С Гланцем?) Ну сомневаюсь в этом. К тому же там квестовая часть расширена, а значит и диалогов больше.

0
R47 Ниалот Нзотович

В первой части был Чонишвили

0
Ниалот Нзотович R47

Во 2 Гланц, он топ озвучил!

0
Неимоверный

не по теме но ремастер 3 готики будет

Знаю что будет ремастер 2 готики если первая зайдёт

0
Stas776

У Готики никогда не было ремастеров. Ну только любительский у первой части с прошлого года есть

0
Pastofarian

Если все пойдет хорошо то мы получим ремейк 2 и 3 части.

0
Ниалот Нзотович Stas776

Так он не говорил, что были, он говорит, что будет. Тоже видел ролик про желания игроков полностью до кишок исправленной тройки.

0
Stas776 Ниалот Нзотович

Ага, после ремейка первой части вдруг сделают ремастер другой части, лол

0
Ниалот Нзотович Stas776

Там другие вообще чуваки делают, но никаких демонстраций не видел, но кто знает.

0