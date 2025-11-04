В эту пятницу мы услышим русскую озвучку ремейка Готики

Уже через 3 дня фанаты Готики услышат русского Безымянного в ремейке. В пятницу будут опубликованы четыре ролика из серии "Making Of". Они будут посвящены английской, немецкой, польской и русской локализации. Эпизоды будут содержать закулисные материалы и интервью с актерами, которые озвучили игру.

Каждый эпизод будет сопровождаться субтитрами на всех четырех языках, так что вы сможете смотреть и наслаждаться каждым из них! Каждый из них содержит уникальные наблюдения и информацию об игре!