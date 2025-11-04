ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 790 оценок

В эту пятницу мы услышим русскую озвучку ремейка Готики

Procy_on Procy_on

Уже через 3 дня фанаты Готики услышат русского Безымянного в ремейке. В пятницу будут опубликованы четыре ролика из серии "Making Of". Они будут посвящены английской, немецкой, польской и русской локализации. Эпизоды будут содержать закулисные материалы и интервью с актерами, которые озвучили игру.

Каждый эпизод будет сопровождаться субтитрами на всех четырех языках, так что вы сможете смотреть и наслаждаться каждым из них! Каждый из них содержит уникальные наблюдения и информацию об игре!
saa0891

Надеюсь озвучка будет правильная.

2
Ясос Убибу

Фанаты

2
SERgik 777

Это мы ждём! Скорей бы пятница)

1
Kalpachok

Ммм... Вместо Ларса - ЛарЕс, вместо ГомЕза - ГОмез, какие ещё перлы будут?

1
Юрий Пенкин

главное чтобы осталась "грязная тварь"

Lekref

Лока это хорошо