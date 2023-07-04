Вышло небольшое обновление 1.2.10 для "Хроники Миртаны: Архолос" ©

Разработчики мода "Хроники Миртаны: Архолос" для Готики 2, выпустили небольшое обновление 1.2.10, которое исправляет некоторые проблемы локализации, включая русский язык, исправляет мелкие проблемы в квестах и улучшает производительность. Вот полные примечания к патчу:

Исправлены проблемы с локализацией на польском, английском, чешском, итальянском, испанском, русском и немецком языках.

Улучшена производительность игры и энергопотребление на некотором железе. Наиболее заметная разница наблюдается на портативных устройствах, таких как ноутбуки, особенно с процессорами низкого класса. На Steam Deck энергопотребление процессора снизилось с ~6,5 Вт до ~3,5 Вт в наших тестах, что может продлить время автономной работы даже на 45-60 минут.

Исправлен шрифт, используемый в английской локализации. В некоторых книгах текст отображался за рамками.

Исправлены незначительные проблемы в некоторых квестах

Тем временем, впереди крупный патч 2.0, дата выхода которого еще неизвестна.

"Хроники Миртаны: Архолос" (The Chronicles of Myrtana: Archolos) доступна исключительно на ПК через Steam и GOG.