Новое обновление для Gran Turismo 7 выйдет на следующей неделе

Очередное обновление для гоночного симулятора Gran Turismo 7 от Polyphony Digital появится на следующей неделе. Об этом сообщил сам создатель серии, Кадзунори Ямаути, опубликовавший в Twitter силуэты новых автомобилей, которые войдут в состав обновления.

Изображение подтверждает добавление пяти новых автомобилей, но это далеко не всё, что ждёт игроков. Как обычно, в обновлении могут появиться дополнительные улучшения, детали о которых раскроются ближе к его релизу.

Предполагается, что апдейт будет включать поддержку улучшений для PS5 Pro. Напомним, ранее было подтверждено, что для этой консоли среднего поколения игра получит режимы с 8K-разрешением и улучшенными эффектами трассировки лучей, а также более плавную производительность в 4K.

Gran Turismo 7, доступная на PS5 и PS4, продолжает радовать поклонников регулярными обновлениями.