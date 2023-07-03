Авторы Granblue Fantasy Relink раскрыли новые подробности о предстоящей JRPG ©

Сегодня на выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе компания Cygames провела панель, посвященную предстоящей JRPG Granblue Fantasy Relink.

В игре более 100 побочных заданий, которые можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе с четырьмя игроками. Персонажей можно настраивать с помощью различных навыков, оружия и сигилов.

Cygames подтвердила, что игра фокусируется на новой истории, которая послужит точкой входа во франшизу, но она все еще связана с историей оригинальной мобильной игры. Отвечая на вопрос о том, будет ли игра полностью завершена или будут обновления, как в играх с живым сервисом, разработчики отметили, что Relink будет поставляться как полный набор, но будет добавлен дополнительный контент для тех, кто завершил историю.

Игровой процесс включает в себя покупку и обновление снаряжения и выполнение побочных заданий в городах, путешествия по местам назначения и тренировки на Грандсифере, а также продвижение по сюжету и сражения с врагами на линейных картах с большим разнообразием локаций. При этом некоторые участки можно пройти быстро, в то время как другие представляют собой обширную территорию с большим пространством для исследования.

В роли капитана вы можете в любой момент переключиться между Граном и Диетой, а в начале истории у вас будет пять членов экипажа - Каталина, Рэкхем, Ио, Юджин и Розетта. Остальных можно набрать, продвигаясь по сюжету в любом удобном для игрока порядке.

К слову о персонажах, был представлен новый играбельный персонаж, и это Ферри. На японском языке ее, как обычно, озвучивает Мадока Ёнезава, а на английском - Кристина Ви. Ее роль - поддержка с баффами, контролем толпы и исцелением, но она также может наносить урон с помощью своих питомцев.

К сожалению, мы пока не узнали дату выхода игры, но разработка близка к завершению, и более подробная информация появится в августе.