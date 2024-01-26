Демоверсия Granblue Fantasy: Relink преодолела отметку в 600 000 скачиваний

С такими играми, как Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload и Final Fantasy 7 Rebirth - в ближайшие недели у поклонников жанра японских RPG не будет недостатка в новых крупных релизах, в которые можно будет погрузиться. Среди них есть и Granblue Fantasy: Relink, и, судя по тому, как продвигается ее демоверсия, похоже, что люди действительно жаждут этой игры.
Недавно для PS5 и PS4 была выпущена демоверсия грядущей JRPG, предлагающая попробовать сюжетный режим и режим квеста, включающая 11 играбельных персонажей, сетевой геймплей и многое другое. Недавно в Twitter разработчик Cygames сообщил, что за две недели после выхода демоверсии ее скачали более 600 000 игроков на PS5 и PS4.
В то же время Cygames подтвердила, что прислушивается к отзывам игроков и собирается решить проблемы с управлением камерой, привязкой клавиш и "другими особенностями", а исправления появятся в "будущих обновлениях".
Granblue Fantasy: Relink выходит 1 февраля на PS5, PS4 и ПК.