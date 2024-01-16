Свежий трейлер Granblue Fantasy: Relink знакомит с главным героем игры

Компания Cygames в преддверии скорого релиза масштабного ролевого экшена Granblue Fantasy: Relink запускает серию видеороликов о играбельных персонажах и их геймплейных возможностях. Первый трейлер такого формата разработчики решили посвятить главному герою игры — воину по имени Гран. Он способен эффектно сражаться в ближнем бою с использованием щита и владеет магией разного типа.

Гран наравне с Джетой является главным героем Granblue Fantasy: Relink, которого можно будет выбрать в качестве основного играбельного персонажа в начале прохождения игры. Он обладает широким спектром приемов, объединяющих удары мечом и мощные заклинания. Его голосом в оригинальной игре стал Юки Оно, а за английскуй дубляж отвечает актер Кайл МакКарли.

Релиз Granblue Fantasy: Relink состоится уже 1 февраля на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5.