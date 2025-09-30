Инсайдер рассказал, как начнётся прохождение GTA 6

В сети появилось новое «инсайдерское» описание пролога Grand Theft Auto 6. По словам автора утечки, ранее угадавшего фамилии Джейсона и Лусии до выхода второго трейлера, старт игры происходит за пределами Леонида (штата, где расположена Vice City). Главные герои получают раздельные, «кардинально разные» вступления, разворачивающиеся в прошлом.
Эту информацию уже озвучивали в прошлых инсайдах, так что сейчас игроки получили подтверждение с дополнительными уточнениями. Вступительные эпизоды якобы называются “Drown, brick boys” для Джейсона и “Oh dear dad” для Лусии. Позже их линии сходятся уже на территории Леонида. С этого момента и начнется основная сюжетная линия новой части Grand Theft Auto.
Если информация верна, Rockstar готовит более кинематографичный темп: сначала — два самостоятельных пролога с разным тоном и декорациями, затем — объединение дуэта в Vice City. Официально детали пролога не подтверждены, так что отнеситесь к утечке с большой долей скепсиса.
К слову о масштабах ожиданий: ранее сообщалось, что издатель рассчитывает продать около 20 млн копий GTA 6 за первые сутки после релиза — показатель, подчёркивающий уровень хайпа вокруг проекта.
Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК выйдет позже.
Хотите мега инсайд которого нигде нету! ГТА 6 перенесут с 26 мая на конец осени 2026 года! А главным злодеем в игре будет Трамп!
Было бы прикольно если бы вернулся канибал дональд лав
GTA 5 тоже начиналась где-то в зимних ебенях) Такая себе новость.
Снова затянутое вступление с обучением...
все начнется с того, что это будет самый масштабный релиз за всю историю планеты земля, пускай даже инопланетная раса прилетит к нам в гости, всем будет дело только до величайшей Grand Theft Auto!