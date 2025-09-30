Инсайдер рассказал, как начнётся прохождение GTA 6

В сети появилось новое «инсайдерское» описание пролога Grand Theft Auto 6. По словам автора утечки, ранее угадавшего фамилии Джейсона и Лусии до выхода второго трейлера, старт игры происходит за пределами Леонида (штата, где расположена Vice City). Главные герои получают раздельные, «кардинально разные» вступления, разворачивающиеся в прошлом.

Эту информацию уже озвучивали в прошлых инсайдах, так что сейчас игроки получили подтверждение с дополнительными уточнениями. Вступительные эпизоды якобы называются “Drown, brick boys” для Джейсона и “Oh dear dad” для Лусии. Позже их линии сходятся уже на территории Леонида. С этого момента и начнется основная сюжетная линия новой части Grand Theft Auto.

Если информация верна, Rockstar готовит более кинематографичный темп: сначала — два самостоятельных пролога с разным тоном и декорациями, затем — объединение дуэта в Vice City. Официально детали пролога не подтверждены, так что отнеситесь к утечке с большой долей скепсиса.

К слову о масштабах ожиданий: ранее сообщалось, что издатель рассчитывает продать около 20 млн копий GTA 6 за первые сутки после релиза — показатель, подчёркивающий уровень хайпа вокруг проекта.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК выйдет позже.