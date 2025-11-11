Перенос даты релиза GTA 6 внезапно беспокоит парламент Польши

Перенос даты выхода такой ожидаемой игры, как Grand Theft Auto 6 очень бурно отразился на реакции в геймерском и медийном сообществе. Но чего точно никто не ожидал увидеть, так это реакцию в политической сфере. На этот раз обсуждение долгожданного проекта Rockstar Games дошло до самого польского парламента, где один из депутатов упомянул задержку релиза во время официального заседания.

Инцидент произошёл в ходе парламентских дебатов, когда депутат Витольд Туманович, представляющий партию «Конфедерация за свободу и независимость», с иронией прокомментировал решение Rockstar Games.

Я хотел сообщить о крайне тревожном событии. Час назад Rockstar объявила, что выход GTA 6 откладывается на следующий год. Это настоящий скандал. Если после такого люди не выйдут на улицы, я уже не знаю, что должно произойти.

— заявил он с сарказмом.

Реакция коллег оказалась неоднозначной: часть парламентариев восприняла его слова как шутку, другие — как неуместное вмешательство игровой темы в политические обсуждения. Тем не менее, упоминание GTA 6 в парламенте стало ещё одним доказательством того, насколько сильно влияние франшизы выходит за пределы индустрии развлечений.

Теперь же подтверждено, что Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК ожидается позднее.