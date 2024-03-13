IGN показал 23 минуты геймплея тактического шутера Grey Zone Warfare

В новом геймплейном ролики Gray Zone Warfare будущие поклонники хардкорного шутера получат первое представление о том, что их ждет, когда игра выйдет на рынок. На протяжении чуть более двадцати минут игроки могут наслаждаться чистым геймплеем Gray Zone Warfare, демонстрирующим миссию под названием "Крысиное гнездо", действие которой происходит в джунглях Ламанга, вымышленного места действия игры.
В миссии команде из четырех игроков предстоит добыть разведывательные данные в заранее определенном месте, а затем успешно отступить с этими документами - но это, конечно, не так просто.
Действие начинается с того, что команда из четырех хорошо вооруженных игроков садится в вертолет Little Bird, пролетая низко над навесами и постройками Ламанга в сцене, которая идеально сочетается с песней Fortunate Son, звучащей на заднем плане. Шагнув в неизвестность, четверо солдат начинают пробираться сквозь листву, освещенную ярким солнцем, с хирургической точностью уничтожая вражеских бойцов.
На пути к важной цели вас ждут деревни, которые нужно зачистить, вражеские аванпосты, которые нужно захватить, и множество боев, которых нужно либо избежать, либо ввязаться в них. К концу трейлера игроки захватывают цель и добираются до точки эвакуации, в итоге взлетают над джунглями и возвращаются в безопасную зону - миссия выполнена.
Gray Zone Warfare разрабатывается компанией MADFINGER Games и выйдет исключительно на PC.
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На ютубе тоже самое. Все зеленое вот и пикселит даже в 4k.