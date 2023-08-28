Атмосферная выживалка Green Hell получила крупное обновление ©

Польская игра на выживание Green Hell, получившая теплый прием, только что получила крупное обновление, содержащее множество новых элементов и улучшений. Среди наиболее важных изменений - ранее недоступные механики, связанные с транспортировкой и хранением материалов.

В обширном посте, посвященном содержанию последнего обновления, разработчики из студии Creepy Jar объяснили игрокам, как работают новые игровые элементы. Среди наиболее интересных нововведений обновления Storage & Transportation Update можно назвать следующие:

сани, облегчающие транспортировку большого количества ресурсов за один раз;

импровизированные лифты, позволяющие поднимать материалы на верхние уровни зданий;

новые типы полок, стеллажей, корзин и стоек.

В Green Hell также была улучшена механика подъема предметов, которая позволит ускорить трудоемкий процесс сбора отдельных предметов.

В новом обновлении также представлен обширный список исправленных ошибок и других проблем. Игроки, которых интересует полный список исправлений, смогут найти его в конце упомянутого выше сообщения разработчиков.

Наконец, стоит отметить, что обновление Storage & Transportation доступно бесплатно для всех владельцев Green Hell.