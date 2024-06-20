Green Hell достигла отметки в 6 миллионов проданных копий

Green Hell — это игра, о которой вы, возможно, много раз слышали, так как она появилась на рынке в 2019 году и с тех пор достигла значительного успеха. Она позволила создателям Creepy Jar развить дальнейшие идеи, но это не значит, что их первый проект был забыт.

Польская игра на выживание по-прежнему привлекает внимание владельцев ПК и консолей PlayStation и Xbox, поскольку благодаря продажам на этих платформах общий тираж недавно превысил 6 миллионов копий.

Интересно, что в самом Steam Green Hell по-прежнему находится в списке желаний 1,32 миллиона человек, поэтому вполне возможно, что в будущем результат продаж будет еще лучше.