Анонсирован атмосферный сюжетный платформер-головоломка GREENFIELD для ПК

Разработчик Six Foot Giraffe из Лос-Анджелеса анонсировал GREENFIELD, сюжетный платформер-головоломку, который выйдет на ПК и Mac в Steam. Дата релиза не была объявлена.
GREENFIELD — это сюжетная приключенческая игра-головоломка-платформер. Исследуйте забытый остров и приобретите способности утраченных технологий, чтобы открыть путь к его центру, где ждут ответы на темную тайну.
Особенности:
- Исследуйте сюрреалистические перспективы раздробленного подсознания, к которому больше не применимы правила и физика бодрствующей жизни, и соберите воедино тайну сломленного человека.
- Решайте головоломки, связанные с окружающей средой, чтобы проникнуть в глубины обширного и загадочного острова.
- Исследуйте пять уникальных станций на острове, каждая из которых сосредоточена на определенной энергии: сжигании, гидро, энергии ветра, магнитного поля и света.
- Перехитрите и победите более крупных стражей жизни, призванных управлять островом и защищать его от всех, кто вторгается на его территорию.
- Используйте забытые технологии, разбросанные по всему острову, чтобы получить новые способности вашего экзокостюма и получить доступ к новым локациям.
- Управляйте уникальными транспортными средствами по земле, воздуху и воде, чтобы решать головоломки и перемещаться по острову быстрее, чем пешком.
- Восстановите работоспособность всего острова, чтобы открыть путь к его центру, где ждут ответы на темную тайну.
Неплохой чай.
Чай шляпа полная кстати
Чай не водка - много не выпьешь.
я пару литров выпиваю зеленого чая в день
люблю чай и люблю платформер, а тут как бы чай и как бы платформер
Камни не пошли еще из почек?:-)
Очень неплохо выглядит! Жду.