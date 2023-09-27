Анонсирован атмосферный сюжетный платформер-головоломка GREENFIELD для ПК ©

Разработчик Six Foot Giraffe из Лос-Анджелеса анонсировал GREENFIELD, сюжетный платформер-головоломку, который выйдет на ПК и Mac в Steam. Дата релиза не была объявлена.

GREENFIELD — это сюжетная приключенческая игра-головоломка-платформер. Исследуйте забытый остров и приобретите способности утраченных технологий, чтобы открыть путь к его центру, где ждут ответы на темную тайну.

Особенности: