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GREENFIELD TBA
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Анонсирован атмосферный сюжетный платформер-головоломка GREENFIELD для ПК

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monk70
Новости

Разработчик Six Foot Giraffe из Лос-Анджелеса анонсировал GREENFIELD, сюжетный платформер-головоломку, который выйдет на ПК и Mac в Steam. Дата релиза не была объявлена.

GREENFIELD — это сюжетная приключенческая игра-головоломка-платформер. Исследуйте забытый остров и приобретите способности утраченных технологий, чтобы открыть путь к его центру, где ждут ответы на темную тайну.

Особенности:

  • Исследуйте сюрреалистические перспективы раздробленного подсознания, к которому больше не применимы правила и физика бодрствующей жизни, и соберите воедино тайну сломленного человека.
  • Решайте головоломки, связанные с окружающей средой, чтобы проникнуть в глубины обширного и загадочного острова.
  • Исследуйте пять уникальных станций на острове, каждая из которых сосредоточена на определенной энергии: сжигании, гидро, энергии ветра, магнитного поля и света.
  • Перехитрите и победите более крупных стражей жизни, призванных управлять островом и защищать его от всех, кто вторгается на его территорию.
  • Используйте забытые технологии, разбросанные по всему острову, чтобы получить новые способности вашего экзокостюма и получить доступ к новым локациям.
  • Управляйте уникальными транспортными средствами по земле, воздуху и воде, чтобы решать головоломки и перемещаться по острову быстрее, чем пешком.
  • Восстановите работоспособность всего острова, чтобы открыть путь к его центру, где ждут ответы на темную тайну.
8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
antonborisov198

Неплохой чай.

1
Retro_Gamer91

Чай шляпа полная кстати

-1
askazanov

Чай не водка - много не выпьешь.

-2
KANSERVATOR askazanov

я пару литров выпиваю зеленого чая в день

0
muh86

люблю чай и люблю платформер, а тут как бы чай и как бы платформер

1
Co_pilot KANSERVATOR

Камни не пошли еще из почек?:-)

0
Сергей Понащенко

Очень неплохо выглядит! Жду.

1