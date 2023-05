Тим Кейн рассказал о том, как он модифицировал Greyhawk для работы с секретным проектом по ИИ Министерства обороны ©

Соавтор Fallout/Outer Worlds и соучредитель Troika Games Тим Кейн рассказал самую странную историю в своем ютуб-канале. Он уже рассказывал нам о ролевой игре "Властелин колец", которой так и не удалось выйти на свет, об истинном предназначении убежищ в Fallout и о приблизительных планах сиквела/расширения Vampire: the Masquerade - Bloodlines, действие которого происходит в Барстоу и Вегасе. Несколько дней назад он также рассказал о том, как помогал обучать искусственный интеллект Министерства обороны США играть в Greyhawk: The Temple of Elemental Evil.

По словам Кейна, в 2004 году к нему обратился бывший однокурсник по аспирантуре, который перешел на работу в Министерство обороны. "Он хотел узнать, могу ли я взять Temple of Elemental Evil и написать API (интерфейс программирования), чтобы внешний ИИ мог пройти игру", - объясняет Кейн.

По контракту Кейн и ведущий программист оригинальной ToEE Стивен Морет занимались созданием этой версии ToEE на закате разработки Vampire: the Masquerade - Bloodlines. Кейн говорит, что они никогда не сталкивались с ИИ Министерства обороны воочию - он и Морет работали над совместимой версией ToEE, отправляли ее, а затем получали замечания от клиента, чтобы скорректировать ее. "Мы сделали так, чтобы внешняя программа могла управлять основными функциями Temple of Elemental Evil", - уточняет Кейн.

Чтобы протестировать свой API на собственном опыте, Кейн и Морет создали простой ИИ, который в основном делал выбор случайным образом, с положительным подкреплением от получения XP и отрицательным подкреплением от смерти персонажа. В видеоролике Кейн рассказывает, как даже этот простой тестовый ИИ удивил его своими возможностями. Отлучившись на обед, Кейн и Морет вернулись через час и обнаружили, что их программа "создала партию, бродила по Хоммлету, заходила в здания, разговаривала с людьми, смогла приобрести последователя и снаряжение, покинула карту Хоммлета, перешла на другую карту и сражалась с гигантскими пауками".

"Если это то, что случайный ИИ может сделать за час", - продолжает Кейн, - "я не могу представить, что может сделать ИИ с памятью состояния и алгоритмами обучения".

Хотя разработчик не знает точных сроков, похоже, что Кейн и Морет представили финальную итерацию ToEE для роботов в первой половине 2005 года, где-то в разгар безвременной кончины Troika. Больше Кейн о ней не слышал, хотя он характеризует эту версию ToEE как четвертый завершенный проект Troika, наряду с оригинальной игрой, Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: the Masquerade - Bloodlines.

Какой здесь можно сделать вывод? Где-то под Пентагоном или в Зоне 51 есть ИИ который и по сей день играет в The Temple of Elemental Evil, оттачивая свое тактическое мастерство и все ближе подбираясь к тому, чтобы вырваться из своей подземной тюрьмы и нанести последний удар по кожаным мешкам, которые его создали.