Для Vampire: The Masquerade - Bloodlines планировались три расширения ©

К сожалению, Vampire: The Masquerade – Bloodlines стала жертвой производственного ада, из-за чего ныне культовая экшен-RPG вышла в недоработанном состоянии, а студия-разработчик Troika Games закрылась вскоре после релиза игры в 2004 году. Однако еще до выхода игры планировалось три расширения, о чем только что сообщил один из создателей игры Тим Кейн.

Два дизайн документа, которые Тим Кейн у себя нашел, датированы концом 2003 года. Причем как он сам вспоминает, он помнил лишь о двух расширениях, пока не прочел их снова, и не обнаружил, что планировалась трилогия. Эти дизайн-доки, как он рассказывает, были не закончены, однако в них есть некоторая информация о завязке сюжета. Первая называется Vampire Bloodlines Exodus:

В Exodus вы в основном убегаете от того, что вы только что сделали в Bloodlines в Лос-Анджелесе. Но вы не единственный кто убегает. По видимому, приближается Геенна, и многие вампиры пытаются выбраться. Вы едите в Барстоу. потому что да, туда, скорее всего, меньше всего пойдет вампиров и не только вас преследуют. Но в Барстоу уже есть несколько вампиров, так что вопрос в том, помогут ли они вам или навредят. Барстоу - это место, где происходит вся игра.

Другой дизайн-док называется Vampire Bloodlines Bloodhunt и снова действие происходит в Барстоу, когда вы пытаетесь добраться до Лас-Вегаса. Вы добираетесь до стоянки грузовиков за пределами Барстоу где на вас нападает множество кланов, которых вы разозлили в Вегасе.

В этом документе был разработан только первый акт, так что, возможно, он перейдет в Вегас позже, но в этом вас в основном атакуют различные кланы за вашу аферу, за то, что вы не сделали прямо в Лос-Анджелесе в Bloodlines.

В документе также упоминается третье расширение, под названием Vampire Masquerade: Final Nights. В нем вы действительно доберетесь до Лас-Вегаса и все события произойдут там.

Далее он рассказывает, что они не вдавались в подробности о том, что именно будет происходить. Поскольку сначала нужно было выпустить основную игру, и уже на фоне фидбеков и обзоров планировать дальнейшее развитие.

Есть некоторые сюжетные линии, системные механики, но поскольку мы делали это за год до выхода игры, мы оставили много вещей для уточнения, чтобы быть определенными, потому что мы хотели увидеть, что срезонирует в Bloodlines, а также какие механики можно улучшить, а это очень важно после того, как после выхода игры вы обычно просматриваете все обзоры и ищите общие элементы в них, что людям понравилось, а что нет, и это ложится в основу вашей следующей игры. Так что оба они [дизайн-документы] очень расплывчаты. Но я думаю, это интересно, что мы сделали два разных предложения и они оба в Барстоу. Но мы уже начали думать о продолжении к продолжению, так что мы уже мыслили в терминах трилогии.

В конце Кейн подытожил, что несмотря на печальную участь игры, он рад, что может рассказать об этом.

Жаль, что не удалось, но мне нравится думать о том, что сказал доктор Сьюз, а именно "не грустите, что все закончилось, будьте счастливы, что это случилось". Bloodlines нравится людям. Люди любят ее. Это был труд любви, создание было сложным процессом но, очевидно, в какой-то момент мы уже думали о том, чтобы сделать это снова и, возможно, даже снова. Может быть, это случится, может быть, нет, но я просто рад, что храню эти дизайн документы и могу рассказать людям о не случившемся будущем.