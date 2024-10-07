GRID Legends: Deluxe Edition выйдет на iOS и Android в декабре

Компания Feral Interactive сообщила, что GRID Legends: Deluxe Edition, гоночный хит Codemasters для ПК и консолей, вошел в финальную стадию релиза в декабре на iOS и Android. Предварительные заказы и предварительная регистрация уже открыты в App Store и Google Play Store соответственно.

Долгожданный преемник GRID Autosport на мобильных устройствах, GRID Legends: Deluxe Edition отличается превосходной графикой, разнообразными ландшафтами и постоянно меняющейся погодой, все это подается в фирменном сочетании аркадного экшена и симуляционного управления серии GRID.

GRID Legends: Deluxe Edition, перенесенная на мобильные устройства без компромиссов, отличается продуманно настроенным управлением как для касания, так и для наклона, каждое из которых предлагает полностью настраиваемый пользовательский интерфейс, а также полную поддержку всех популярных геймпадов. Все DLC, которые были доступны для оригинальных настольных и консольных версий, включены в стандартную комплектацию этого мобильного Deluxe Edition.

На iOS GRID Legends: Deluxe Edition будет поддерживаться на iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro и каждом iPhone, выпущенном после iPhone 14. Она также будет поддерживаться на всех iPad с чипом M1 или лучше, что соответствует всем iPad Air с 2022 года и всем iPad Pro с 2021 года.

На Android GRID Legends: Deluxe Edition будет поддерживать ограниченное количество чипсетов и устройств на момент запуска: Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3.