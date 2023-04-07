Авторы Grounded раскрыли некоторые новые подробности крупного обновления 1.2

В пресс-релизе студия Obsidian вновь раскрывает возможность создания четырех конфигураций мутаций. В зависимости от ситуации, игроки смогут выбирать, какую из них экипировать, прямо из радиального меню.
Помимо этого, обновление 1.2 будет содержать новые возможности кастомизации. В результате игроки смогут начать игру со всеми разблокированными мутациями, а лимит активных мутаций будет увеличен до 5. Что касается строительства, то они смогут знать все рецепты и даже создавать их без использования ресурсов, которые обычно требуются.
Самым большим нововведением, безусловно, является мошка, которая будет помогать игрокам в их постройках. На самом деле, в разделах, посвященных творчеству, по умолчанию будет активирована опция, позволяющая управлять мошкой, которая будет составлять планы и строить самые сложные сооружения.
Он сможет строить из близлежащих хранилищ и будет способен переносить стебли и сорняки. В режиме игры "Выживание" необходимо будет преобразовать свою игру в пользовательскую, чтобы воспользоваться услугами этого зверя.
Наконец, в этой версии появятся новые конструкции, а именно угловые лестницы. Их можно будет построить из различных материалов, включая грибы.
Игровой директор Grounded, Адам Бреннеке, станет гостем следующего эпизода Casually Grounded 12 апреля. В этом выпуске будут раскрыты новые возможности обновления 1.2. Тем временем, вы уже можете пойти и построить себе небольшое убежище на Xbox One, Xbox Series X|S и PC. Игра, разумеется, включена в Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.
Игра прикольная, но очень хардкорная. Я честно пытался в нее играть без читов, но со временем понял, что это просто какой-то дарк соулс в мире насекомых с мультяшной графикой! Хотя дело наверное было в том, что я играл один, а в нее по хорошему надо играть кампанией друзей.
Поддерживаю в том, что лучше играть в компании. Игра в выживании, тот еще квест))) Элементарно достать первый противогаз, это целое приключение)))
Единственное что меня бесит в этой игре, когда ты сражаешься с пауками или другими представителями фауны, стоит только на пол минуты отпустить противника, как у него восполняется хп и все по-новой