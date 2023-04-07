Авторы Grounded раскрыли некоторые новые подробности крупного обновления 1.2 ©

В пресс-релизе студия Obsidian вновь раскрывает возможность создания четырех конфигураций мутаций. В зависимости от ситуации, игроки смогут выбирать, какую из них экипировать, прямо из радиального меню.

Помимо этого, обновление 1.2 будет содержать новые возможности кастомизации. В результате игроки смогут начать игру со всеми разблокированными мутациями, а лимит активных мутаций будет увеличен до 5. Что касается строительства, то они смогут знать все рецепты и даже создавать их без использования ресурсов, которые обычно требуются.

Самым большим нововведением, безусловно, является мошка, которая будет помогать игрокам в их постройках. На самом деле, в разделах, посвященных творчеству, по умолчанию будет активирована опция, позволяющая управлять мошкой, которая будет составлять планы и строить самые сложные сооружения.

Он сможет строить из близлежащих хранилищ и будет способен переносить стебли и сорняки. В режиме игры "Выживание" необходимо будет преобразовать свою игру в пользовательскую, чтобы воспользоваться услугами этого зверя.

Наконец, в этой версии появятся новые конструкции, а именно угловые лестницы. Их можно будет построить из различных материалов, включая грибы.

Игровой директор Grounded, Адам Бреннеке, станет гостем следующего эпизода Casually Grounded 12 апреля. В этом выпуске будут раскрыты новые возможности обновления 1.2. Тем временем, вы уже можете пойти и построить себе небольшое убежище на Xbox One, Xbox Series X|S и PC. Игра, разумеется, включена в Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.