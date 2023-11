Grounded получила обновление, которое предоставляет игрокам инструменты для создания собственных уровней

Игра на выживание Grounded от Obsidian Entertainment получила новое обновление, которое предоставит игрокам инструменты для создания собственных уровней. Обновление Make It and Break It Update включает в себя новый режим Playgrounds, позволяющий игрокам создавать собственные уровни и игровые ситуации.

Как сообщается в блоге Xbox, игроки получат доступ к набору инструментов для проектирования, позволяющих создавать здания, размещать препятствия, мебель и даже места для респауна существ. Кроме того, игроки смогут использовать новый набор инструментов Gadgets and Gizmos, чтобы создать новые механики для своих локаций.

По словам директора Obsidian Адама Бреннеке (Adam Brennecke), "эта функция очень долгое время находилась в разработке. Дать людям возможность продлить срок жизни игр, которые им нравятся, всегда очень здорово, и это было очень важно для нас. Мы всегда хотели увидеть, что может создать сообщество с помощью этих инструментов".

Обновление Make It and Break It Update - это значительное дополнение к Grounded, предоставляющее игрокам множество новых инструментов и свободу творчества. Оно позволяет игрокам создавать собственные уровни, мини-игры, арены для сражений, ролевые и приключенческие игры.

Команда разработчиков Grounded QA уже создала несколько потрясающих примеров того, что игроки могут создавать с помощью инструментов для создания игр, включая пользовательский уровень, основанный на популярном телешоу Squid Game, и мини-игру, в которой игроки гоняются друг с другом по полосе препятствий.