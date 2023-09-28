Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлению ©

Компания Obsidian Entertainment выпустила тизер-трейлер к игре на выживание Grounded, в котором сообщается о выходе нового крупного обновления игры 13 ноября 2023 года. Что же оно будет содержать?

Тизер не дает четкого представления о том, что будет содержать обновление, но дает большую подсказку о том, о чем оно будет. Сама же Obsidian обещает, что после обновления игроки получат совершенно новые впечатления от Grounded. Как бы то ни было, подробностей пока мало. В ближайшие недели компания предоставит новые и обновленные сведения.

Для остальных напомним, что Grounded - это игра на выживание, в которой вы управляете миниатюрными мальчиками, которым приходится преодолевать опасности заднего двора. Выпущенная в качестве небольшого проекта компанией Obsidian, она оказалась очень удачной и полюбилась геймерам.