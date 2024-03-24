Obsidian представила финальное обновление Grounded

Разработчик Obsidian Entertainment сегодня продемонстрировал последнее обновление своей игры на выживание Gounded. Обновление 1.4, получившее название «Fully Yoked», добавляет Новую игру плюс, новое оружие ближнего боя и аксессуары, украшения, Королеву Муравьев и многое другое. Полная информация будет опубликована компанией позже.

А поскольку выход игры на консолях PlayStation и Nintendo Switch запланирован на 16 апреля, вполне естественно, что состоится физический релиз. И, конечно же, Limited Run Games готовит стандартное и коллекционное физическое издание «Fully Yoked», которое будет готово для предварительных заказов с 25 марта по 28 апреля. Стандартная версия будет стоить 39,99 долларов США, а CE — 124,99 долларов США. Все выпуски игры не зависят от региона.