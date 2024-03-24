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Grounded 28.07.2020
Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 308 оценок

Obsidian представила финальное обновление Grounded

monk70
Новости

Разработчик Obsidian Entertainment сегодня продемонстрировал последнее обновление своей игры на выживание Gounded. Обновление 1.4, получившее название «Fully Yoked», добавляет Новую игру плюс, новое оружие ближнего боя и аксессуары, украшения, Королеву Муравьев и многое другое. Полная информация будет опубликована компанией позже.

А поскольку выход игры на консолях PlayStation и Nintendo Switch запланирован на 16 апреля, вполне естественно, что состоится физический релиз. И, конечно же, Limited Run Games готовит стандартное и коллекционное физическое издание «Fully Yoked», которое будет готово для предварительных заказов с 25 марта по 28 апреля. Стандартная версия будет стоить 39,99 долларов США, а CE — 124,99 долларов США. Все выпуски игры не зависят от региона.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
bysaturn

Автор в курсе что означает слово "финальное"?

1
monk70

Автор в курсе, а комментатор в курсе?

1
spaMER_ID monk70

Ты сам у себя уточняешь?

1
bysaturn monk70

Я то в курсе, а вот вы автор видимо нет. Финальное означает окончание поддержки после данного обновления, а я не вижу заявлений об этом. Нормальных синонимов не хватает?

1
monk70 bysaturn

Автор в курсе, что это финальное обновление, то есть последнее, то есть заканчивающее поддержку по крайней мере контентом.

0
MORDORR

Уж для такой красочной и милой игрульки могли бы поинтереснее хабар придумать. Ну что это за....

0