Obsidian представила финальное обновление Grounded

Разработчик Obsidian Entertainment сегодня продемонстрировал последнее обновление своей игры на выживание Gounded. Обновление 1.4, получившее название «Fully Yoked», добавляет Новую игру плюс, новое оружие ближнего боя и аксессуары, украшения, Королеву Муравьев и многое другое. Полная информация будет опубликована компанией позже.
А поскольку выход игры на консолях PlayStation и Nintendo Switch запланирован на 16 апреля, вполне естественно, что состоится физический релиз. И, конечно же, Limited Run Games готовит стандартное и коллекционное физическое издание «Fully Yoked», которое будет готово для предварительных заказов с 25 марта по 28 апреля. Стандартная версия будет стоить 39,99 долларов США, а CE — 124,99 долларов США. Все выпуски игры не зависят от региона.
Автор в курсе что означает слово "финальное"?
Автор в курсе, а комментатор в курсе?
Ты сам у себя уточняешь?
Я то в курсе, а вот вы автор видимо нет. Финальное означает окончание поддержки после данного обновления, а я не вижу заявлений об этом. Нормальных синонимов не хватает?
Автор в курсе, что это финальное обновление, то есть последнее, то есть заканчивающее поддержку по крайней мере контентом.
Уж для такой красочной и милой игрульки могли бы поинтереснее хабар придумать. Ну что это за....