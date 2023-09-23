Obsidian выпустила новое обновление для Grounded ©

На своем официальном сайте студия Obsidian Entertainment, входящая в состав Xbox Game Studios, подтвердила, что выпустила новое обновление для кооперативного «выживастика» Grounded.

По словам представителей Obsidian , в обновлении Grounded появилось несколько исправлений, но они необходимы для того, чтобы продолжать наслаждаться игрой.

ОСНОВНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ:

Исправлена ошибка утечки памяти, которая могла произойти во время паузы в игре;

Уменьшено использование памяти на Xbox Series X и Xbox Series S для уменьшения количества сбоев, связанных с нехваткой памяти.

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК:

После возрождения игроки не будут случайно получать очень темную или очень светлую внешность.

Напомним, в начале августа директор игры Адам Бреннеке (Adam Brenneke) заявил, что Grounded еще очень долго и регулярно будет получать апдейты, однако не уточнил, какой именно контент следует ожидать от игры в ближайшее время, а лишь дал обещание, что "это будет интересно".

На сегодняшний день общее число игроков в Grounded превышает 13 млн. человек. Игра доступна на ПК, Xbox One и Xbox Seriex X|S.