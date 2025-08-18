ЧАТ ИГРЫ
Grounded 2 29.07.2025
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
7.9 87 оценок

Для Grounded 2 вышел полностью ручной русский перевод

Юрий Тишанинов Юрий Тишанинов

Сегодня команда Standstone, состоящая из людей, причастных к фан-локализации Psychonauts 2, выпустила в свет полностью ручной и немашинный русификатор для игры Grounded 2.

Как отмечают авторы, локализации подверглись все ключевые элементы, а именно:

  • шрифты,
  • интерфейс,
  • диалоги персонажей,
  • описания предметов,
  • задания,
  • внутриигровые записи,
  • некоторые текстуры.
+ ещё 3 картинки

Поскольку игра находится в предрелизной стадии, то ожидаются дальнейшие обновления проекта, в ввиду чего команда поспешила успокоить фанатов, и сообщила следующее:

Локализация будет регулярно обновляться и поддерживаться по мере выхода новых патчей для игры.

Скачать русификатор

Grounded 2 — игра в жанре выживания, сиквел оригинальной Grounded, разработанная компаниями Obsidian Entertainment и Eidos-Montréal, изданная Xbox Game Studios. В ней игроки управляют персонажами, уменьшенными до размеров насекомых, и выживают в огромном парке.

