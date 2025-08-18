Для Grounded 2 вышел полностью ручной русский перевод

Сегодня команда Standstone, состоящая из людей, причастных к фан-локализации Psychonauts 2, выпустила в свет полностью ручной и немашинный русификатор для игры Grounded 2.

Как отмечают авторы, локализации подверглись все ключевые элементы, а именно:

шрифты,

интерфейс,

диалоги персонажей,

описания предметов,

задания,

внутриигровые записи,

некоторые текстуры.

Поскольку игра находится в предрелизной стадии, то ожидаются дальнейшие обновления проекта, в ввиду чего команда поспешила успокоить фанатов, и сообщила следующее:

Локализация будет регулярно обновляться и поддерживаться по мере выхода новых патчей для игры.

Скачать русификатор

Grounded 2 — игра в жанре выживания, сиквел оригинальной Grounded, разработанная компаниями Obsidian Entertainment и Eidos-Montréal, изданная Xbox Game Studios. В ней игроки управляют персонажами, уменьшенными до размеров насекомых, и выживают в огромном парке.