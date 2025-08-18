Для Grounded 2 вышел полностью ручной русский перевод

Сегодня команда Standstone, состоящая из людей, причастных к фан-локализации Psychonauts 2, выпустила в свет полностью ручной и немашинный русификатор для игры Grounded 2.
Как отмечают авторы, локализации подверглись все ключевые элементы, а именно:
- шрифты,
- интерфейс,
- диалоги персонажей,
- описания предметов,
- задания,
- внутриигровые записи,
- некоторые текстуры.
Поскольку игра находится в предрелизной стадии, то ожидаются дальнейшие обновления проекта, в ввиду чего команда поспешила успокоить фанатов, и сообщила следующее:
Локализация будет регулярно обновляться и поддерживаться по мере выхода новых патчей для игры.
Grounded 2 — игра в жанре выживания, сиквел оригинальной Grounded, разработанная компаниями Obsidian Entertainment и Eidos-Montréal, изданная Xbox Game Studios. В ней игроки управляют персонажами, уменьшенными до размеров насекомых, и выживают в огромном парке.
Ссылка на скачивание нерабочая - 404
Спасибо. Поправлено
