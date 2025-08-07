Grounded 2 получило первое крупное обновление с исправлениями по просьбам фанатов

Grounded 2 — долгожданное продолжение популярной survival-игры от Obsidian, вышедшее в раннем доступе 29 июля. Уже спустя немного времени проект собрал стабильную аудиторию в Steam и получил преимущественно положительные отзывы. Главная особенность раннего доступа — постоянное улучшение игры с помощью обновлений, и разработчики не подвели: 6 августа вышло первое крупное обновление 0.1.2.

В патче учтены пожелания игроков: теперь желуди гарантированно выпадают из сундуков, что облегчает сбор ресурсов. Также улучшены значки персонажей и сделан удобнее доступ к кроссплатформенной игре через Steam. Интерфейс получил доработки для большей ясности, а команда исправила несколько серьёзных багов и повысила общую производительность.

Обновление доказывает, что Obsidian внимательно слушает сообщество и активно работает над качеством Grounded 2, делая игровой опыт ещё более комфортным и увлекательным.