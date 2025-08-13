Grounded 2 уверенно набирает обороты: количество игроков превысило три миллиона

Grounded 2 уверенно набирает обороты, преодолев отметку в три миллиона игроков. Аарон Гринберг, вице-президент подразделения Games Marketing Microsoft, с энтузиазмом подтвердил успех сиквела от Obsidian Entertainment. Игра доступна на PC и Xbox Series X|S в раннем доступе с 29 июля, и фанаты survival-экшенов уже оценили возвращение в уменьшённый мир, где даже обычный сад превращается в гигантскую, полную опасностей среду.

Формула Grounded 2 сохранила ключевые элементы оригинала: игроки управляют детьми, оказавшимися крошечными, исследуют территорию, собирают ресурсы и создают оружие, доспехи и базы, способные противостоять постоянным испытаниям. При этом игра поддерживает как одиночный, так и кооперативный режим, что позволяет переживать приключения вместе с друзьями или самостоятельно.

Система архетипов позволяет развивать навыки под стиль игрока — от безошибочного снайпера до стратегического мыслителя или неустанного бойца. Такой подход даёт свободу и делает каждый игровой опыт уникальным.

Obsidian Entertainment продолжает активно работать над новыми обновлениями и контентом. Grounded 2 постепенно раскрывает сюжетные повороты сиквела, при этом новая система развития персонажей и улучшения мира делает игру ещё более захватывающей. Судя по стартовым результатам, стратегия разработчиков повторить успех первой части с расширением пользовательской базы оказалась верной. Grounded 2 не просто стартовал успешно — он явно готов стать новым любимцем фанатов жанра survival.