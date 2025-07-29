Obsidian назвала точное время релиза Grounded 2 - старт сегодня вечером

Obsidian официально подтвердила: Grounded 2 выйдет 29 июля в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается в новой инфографике, где разработчики указали точное время разблокировки. Игра появится в Game Preview и сразу будет доступна по подписке Game Pass. Предварительная загрузка уже открыта — можно скачать проект заранее через Xbox Store, весит он около 30 ГБ.

Grounded 2 — продолжение популярного кооперативного приключения, в котором группа детей оказывается уменьшенной до микроскопических размеров. В отличие от первой части, где события разворачивались на заднем дворе, теперь игроки попадут в общественный парк, значительно более масштабный и опасный. Среди новшеств — возможность использовать некоторых насекомых как транспорт, а также более глубокие механики исследования и боя.

Игра выходит в формате Game Preview — это означает, что она еще не завершена, а студия будет дорабатывать её при участии сообщества. Об этом подробнее рассказывается в специальном видео с вопросами и ответами от разработчиков, где команда делится деталями игрового процесса и своими планами на развитие.

Напомним, что Grounded 2 входит в список июльских релизов Game Pass, и получить доступ к игре можно будет уже завтра вечером. Если хотите оказаться в числе первых, самое время начать предзагрузку.