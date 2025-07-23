В новом сюжетном трейлере Grounded 2 показали загадочного персонажа

Obsidian Entertainment и Eidos-Montréal представили сюжетный трейлер Grounded 2 — продолжения приключенческой игры на выживание, где дети снова оказываются уменьшены до микроскопических размеров. На этот раз их ждёт городская зелёная зона — парк Брукхоллоу, новый проект загадочной корпорации Ominent, где, как и прежде, выживание — главный приоритет.

Трейлер показал знакомую группу героев и намекнул на загадочного персонажа, который, по мнению фанатов, может быть либо «пятым подростком», либо совершенно новым участником истории. Но подтверждений пока нет.

Grounded 2 выходит в ранний доступ 29 июля на PC и Xbox Series. Разработчики пообещали не просто новую главу, но и значительное расширение механик. Среди главных новшеств — ездовые насекомые-багги, которых можно использовать для передвижения, боя и строительства.

Создатели объяснили, что из-за новых возможностей пришлось полностью переработать дизайн мира: добавить большие пространства, адаптировать внутренние зоны и пересмотреть логику передвижения. Это и сделало сиквел заметно масштабнее оригинала.