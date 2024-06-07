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Grand Theft Auto 08.11.1997
Экшен, Аркада, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
8.2 544 оценки

Одному из авторов GTA вручили положенную награду только через 25 лет

Simple Jack
Новости

В 1999 году дополнение Grand Theft Auto: London 1969 отметили наградой за лучший дизайн звука на церемонии BAFTA Interactive Entertainment Awards. По неизвестным причинам, непосредственного звукорежиссера DLC Блэра Рено не только не пригласили на мероприятие, но и оставили без положенной статуэтки почти на 25 лет. А премию вместо него вручили неизвестному представителю компании Take-Two.

Саундпродюсер студии Somethin’ Else Пол Беннан, который занимался озвучкой и монтажом радиостанций в London 1969, был на церемонии. Его тоже не пригласили на сцену, однако он прекрасно все видел из зала.

«Мы пришли на церемонию, и я вижу, как этот чувак из маркетинга подходит и произносит дерьмовую речь о том, какие они замечательные и какую замечательную работу они проделали над игрой. Во-первых, я не знаю, кто ты, черт возьми, такой. Во-вторых, я никогда о тебе не слышал. В-третьих, я уже говорил, что никогда о тебе не слышал? В-четвёртых, ты не имеешь никакого отношения к тому, на что претендуешь. Вообще никакого», — Пол Беннан, саундпродюсер Grand Theft Auto: London 1969.

К счастью, вскоре после мероприятия Беннан связался с организаторами из Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и ему прислали статуэтку. А вот Блэр Рено причитавшуюся награду не получил. Более того, долгие годы он не знал, что премия положена именно за его заслуги: вернувшись в Rockstar Canada, он узнал только, что London 1969 вручили какой-то приз.

«Мне не сообщили никаких подробностей. Лишь годы спустя я узнал, что это была за награда и насколько она значительна. С тех пор на протяжении многих лет я предпринимал множество попыток прояснить ситуацию, но мне никогда не указывали в правильное направление или не давали возможности сделать официальный запрос», — Блэр Рено, звукорежиссера Grand Theft Auto: London 1969.

Портал Time Extensions вызвался помочь Рено с затруднениями. Даже на их запрос BAFTA отвечала около 17 месяцев и в результате решила отказать. Только когда Блэр Рено оспорил решение, представители академии разобрались с недоразумением. В итоге звукорежиссеру все-таки прислали статуэтку, правда, пока без подставки (она еще идет по почте). Рено остался рад и пообещал купить бутылку шампанского — он ждал свою награду почти 25 лет.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sergeu78

за основу явно была взята игра с атари n.y.c big apple

1
bohdan2015

Всё видел и не смог подняться на сцену? потушили так знатно. мда.

0
Русик_96

пф и че

-6