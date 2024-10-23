Grand Theft Auto 2 отмечает 25-летие

Ровно 25 лет назад в этот день появилась Grand Theft Auto 2 для ПК и PlayStation 1, последняя GTA, которая, можно сказать, не была мегапопулярной.

Сегодня мы знаем Grand Theft Auto как получившую признание критиков и коммерчески успешную серию игр. Однако так было не всегда. Первые две игры серии имели скромный прием и столь же скромные результаты продаж. Но GTA становилась все лучше и лучше от сиквела к сиквелу, что можно было увидеть сегодня, 25 лет спустя, глядя на Grand Theft Auto 5.

Действие игры происходило в ретрофутуристическом городе Anywhere City, который в серии больше не использовался. Город был разделен на три части, а миссии по-прежнему были привязаны к системе сбора очков за преступную деятельность и насаждение хаоса.

Интересно, что GTA 2 стала первым и последним проектом, для которого команда Rockstar сняла в Нью-Йорке короткий восьмиминутный фильм, использованный для продвижения игры, а также сам вступительный ролик. Главную роль исполнил главный герой игры Клод Спид, которого сыграл английский актер Скотт Маслен. Стоит отметить, что этот Клод не тот Клод из GTA 3, хотя Либерти-Сити из GTA 3 на самом деле является Нью-Йорком, где снимался короткометражный фильм.

После выпуска игра получила посредственные отзывы (средняя оценка 70 на Metacritic), но было продано более полумиллиона копий. Помимо версии для ПК и PlayStation 1, годом позже последовали версии для консолей Sega Dreamcast и Game Boy Color.

Сегодня GTA 2 доступна в цифровом издании только на платформе ПК.