Фанатский ремейк Grand Theft Auto 3 на Unreal Engine 5 выглядит потрясающе

В феврале 2023 на YouTube-канале "flames per second" выложили видео, где показали GTA San Andreas на Unreal Engine 5. А пару дней назад этот же ютубер поделился еще одним видео, уже с Grand Theft Auto 3 на UE5.

Для создания этого фан-ремейка автор использовал ряд модов из GTA5. Например, он портировал Liberty City Remix Mod на UE5. Кроме того, при создании проекта использовался Project FromThePast (это автомобильный пак для GTA 3), а также обновленные 3D-модели 8-Ball и Claude.

В ролике показано 11 минут отснятого геймплея. В нем также показаны и базовые геймплейные механики. К примеру, мы видим главного героя за рулем множества автомобилей. В целом ролик дает неплохое представление о том, как выглядел бы современный ремейк легендарной GTA. И благодаря передовым методам освещения в UE5 это фанатское переосмысление GTA 3 выглядит просто великолепно. Единственным недостатком можно назвать LOD-систему старого поколения, ибо этот проект не использует возможности Nanite.

К сожалению, вряд ли данный ремейк когда-либо выйдет в открытый доступ. Это немного грустно, но что есть, то есть. Зато можно посмотреть 10 минут геймплея.