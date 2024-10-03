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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 665 оценок

Rockstar изначально планировала добавить мультиплеер в Grand Theft Auto 3

butcher69

Rockstar изначально планировала добавить мультиплеер в Grand Theft Auto 3, как сообщил бывший технический директор студии Оббе Вермей. В разговоре с фанатом в соцсети X он упомянул, что у команды был даже готовый билд дезматча для игры, но они не смогли завершить его из-за нехватки времени.

«Мы всегда хотели добавить мультиплеер в GTA, но не смогли довести его до ума. Моддеры сделали большое достижение, добавив его без исходного кода», — поделился Вермей.

GTA III вышла без официального мультиплеера, но сообщество моддеров создало различные модификации, добавляющие эту возможность.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

а добавили гвноремастер за 5 тыщ

0
artemiarush

Следите за буквами ...без мультиплеера.

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alex8ball

да ладно?!

-уже лет 10 всем известно

0