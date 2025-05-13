Бывший разработчик Rockstar призвал студию выпустить ремастер Grand Theft Auto 4

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей (Obbe Vermeij), принимавший участие в разработке Grand Theft Auto IV, заявил, что культовая игра заслуживает ремастера. В социальной сети X он прокомментировал появившиеся слухи о возможном переиздании, отметив: «Я думаю, что GTA IV должна быть ремастирована. Это отличная игра, и в последнее время было немало успешных ремастеров».
По словам Вермейя, главным аргументом в пользу ремастера служит не только успех подобных проектов, но и выдающийся главный герой игры — Нико Беллик. Разработчик назвал его лучшим протагонистом во всей франшизе. «Я бы хотел увидеть его обновление. Нико по-прежнему остается лучшим героем в любой игре GTA, как мне кажется», — добавил он.
Слухи о переиздании GTA IV впервые появились в 2021 году на волне ажиотажа вокруг GTA: The Trilogy – Definitive Edition. Тогда утверждалось, что ремастер выйдет в 2023 году и включит дополнения Episodes from Liberty City. Однако официальных подтверждений от Rockstar так и не последовало.
С недавних пор информация о возможном ремастере вновь набирает обороты. Известный инсайдер Tez2 сообщил, что компания якобы работает над портом GTA IV для PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже больше года. По его данным, выпуск может состояться в конце 2025 года — предположительно в качестве «затишья перед бурей» на фоне переноса GTA VI на май 2026 года.
Grand Theft Auto IV вышла в 2008 году на PS3 и Xbox 360, а позже и на ПК. Несмотря на возраст, игра до сих пор пользуется популярностью, а многие фанаты считают её сюжет и атмосферу эталоном для всей серии. На фоне ожидания новой части, интерес к возможному ремастеру только возрастает.
Как по мне, "Грандиозное Тыринье Автомашин 4" одна из лучших частей серии. Хотя я бы не сказал, что она так уж сильно устарела. Да и игру-ремастер с порезанными радиостанциями не особо вообще и надо. Я лучше оригинал перепройду с любимыми трэками.
Да она по возможностям уделывает пятерку, я прям офигел когда обнаружил насколько она пустая по сравнению с четверкой, вне сюжетки делать было особо нечего, мир казался просто декорацией. Но особенно меня разочаровал даунгрейд физики, машины потеряли в весе, а импакт от стрельбы отсутствует напрочь. ГТА5 все еще годная игра с хорошей режиссурой, но после 4 уже не так впечатляла, вот где был реальный некстген.
Будь очень осторожен с такими крайне опасными заявлениями.Особенно тут...А то сейчас же орда как из Days Gone прибежит;))
Зы 4 очень хорошая игра, но местами к сожалению крайне сырая и недоделанная.Как в техническом,так и в геймплейном плане. Очень жду официального заявления от Роков,но если откровенно,то очень сомневаюсь за качество будущего ремастера....(
На Тьюбчике есть канал какого-то румына, где очень много сравнений ГТА игорь в плане фишек и прочего. И, да, эта часть технически очень крутая и не так уж действительно и устарела. Ремастер может и нужен, но не от предыдущих калоделов, кто лепил и позорил предыдущие для Рокстара.
Согласен. В пятерке физика вообще какаято пластмассовая. Мне еще герои в ГТА5 представились менее колоритными.
А в чем он не прав? Ну да, правду здесь некоторые не любят, с этим согласен.
Последняя настоящая GTA.
это белая ворона в серии. Всм настоящая гта?
Для тебя и белая ворона, для нас самая что ни есть настоящая
Они все настоящие
С геем Тони которая?
Самая любимая. Ну ладно, вторая после вайс сити. Это был тот самый некст ген 2008 года. То что разделило игровой опыт на до и после. Обращаюсь к ней как чем к гта5. В 4ке есть какая то своя атмосфера // Иван Ермошин
Плюсую, ГТА4 по атмосфере бомба, с первых минут погружает в тяжесть бытия иммигранта на задворках города. Радио Vladivostok FM отдельно в моем сердце, такой колорит придает игре. Да и много разных мелочей и механик, которые в других играх не реализовали, та-же эйфория работающая на свой максимум // Сергей Попов
самая нудная часть
Любопытно, что этот же разработчик не так давно жаловался на то, что четвёртая часть вышла слишком мрачной по атмосфере, что вогнало его в уныние и стало одной из причин, побудивших его покинуть компанию.
Только пусть качели не трогают. Это святое)
самая крутая технически часть
поправочка ремейк
Если Rockstar Games действительно занимается Ремастером GTA 4 то возможно её выпустят перед выходом GTA 6 а точнее за 2 месяца до релиза GTA 6, да может быть это Глупая Идея ноо как говориться "Кто не Рискует тот не пьёт Шампанское" ибо Горемык надо прогреть окончательно чтобы они сразу 2 игры купили "Ремастер GTA 4" и "Предзаказ на GTA 6" и вот такой грамотный и прибыльный ход Rockstar Games принесёт большие денюшки, вот так вот.
Ладно. Выпускаем