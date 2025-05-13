Бывший разработчик Rockstar призвал студию выпустить ремастер Grand Theft Auto 4

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей (Obbe Vermeij), принимавший участие в разработке Grand Theft Auto IV, заявил, что культовая игра заслуживает ремастера. В социальной сети X он прокомментировал появившиеся слухи о возможном переиздании, отметив: «Я думаю, что GTA IV должна быть ремастирована. Это отличная игра, и в последнее время было немало успешных ремастеров».

По словам Вермейя, главным аргументом в пользу ремастера служит не только успех подобных проектов, но и выдающийся главный герой игры — Нико Беллик. Разработчик назвал его лучшим протагонистом во всей франшизе. «Я бы хотел увидеть его обновление. Нико по-прежнему остается лучшим героем в любой игре GTA, как мне кажется», — добавил он.

Слухи о переиздании GTA IV впервые появились в 2021 году на волне ажиотажа вокруг GTA: The Trilogy – Definitive Edition. Тогда утверждалось, что ремастер выйдет в 2023 году и включит дополнения Episodes from Liberty City. Однако официальных подтверждений от Rockstar так и не последовало.

С недавних пор информация о возможном ремастере вновь набирает обороты. Известный инсайдер Tez2 сообщил, что компания якобы работает над портом GTA IV для PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже больше года. По его данным, выпуск может состояться в конце 2025 года — предположительно в качестве «затишья перед бурей» на фоне переноса GTA VI на май 2026 года.

Grand Theft Auto IV вышла в 2008 году на PS3 и Xbox 360, а позже и на ПК. Несмотря на возраст, игра до сих пор пользуется популярностью, а многие фанаты считают её сюжет и атмосферу эталоном для всей серии. На фоне ожидания новой части, интерес к возможному ремастеру только возрастает.