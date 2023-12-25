Для GTA 5 планировалось 8 однопользовательских дополнений

Сегодня ночью состоялась еще одна крупнейшая для игровой индустрии утечка. Вслед за ПК-сборкой Marvel's Wolverine в сеть слили полный исходный код Grand Theft Auto 5 вместе с онлайн-режимом. Эта утечка также, как и другие, раскрывает неожиданные закулисные подробности из студии Rockstar Games. Похоже, что команда все же планировала порадовать сообщество полноценными сюжетными дополнениями для игры, но что-то пошло не так.
В слитом коде игры были обнаружены упоминания DLC, которые готовились разработчиками для одиночного режима и не были предназначены для сетевой составляющей, которая все это время регулярно получает обновления с новым контентом.
Утечка по меньшей мере подтверждает планы на создание 8 сюжетных дополнений. Какой сюжет был заложен в этих DLC не совсем ясно, однако в исходном коде GTA 5 упоминаются названия для каждого из них. Примечательно, что заголовки дополнений не носили кодовые названия, как это обычно бывает во время разработки. Судя по всему, аддоны были посвящены героям и событиям, происходящим после завершения основной сюжетной линии. Также в утечке прямо упоминается пролог в виде дополнения и намеки на путешествие в Либерти-Сити, который фанаты знают по GTA 4.
Судя по всему, в Rockstar Games намеренно отказались от одиночных дополнений, чтобы сконцентрировать свои силы на онлайн-режиме игры. Отмененные DLC могли быть уже существенно переработаны и стать частью этого режима, или они могут появиться в будущих обновлениях, но для основной игры ждать их уже точно не стоит.
Любопытные названия. Я думал будут примерно те же что и дополнения для онлайна. Похоже, долбаный онлайн отнял у сингла больше, чем казалось.
Жаль, что ты это понял только сейчас.
Яб купил все 8. Онлайн помойка в гта 5
С 6 частью так же будет . Компания для галочки и лет 10 онлайн доить. Печально это
Ну и правильно, нахой не нужон этот синглплеер. Даёшь летающие мотоциклы!
Надеюсь это сарказм, иначе это ретардство
"отказались от одиночных дополнений, чтобы сконцентрировать свои силы на онлайн-режиме игры" - автор в онлайн режим играл? Это похоже на "концентрацию сил"!?))) Если инфа верная, то по мне как потребителю это провал: после прохождения "сюжета" в одиночной делать нечего, мир мертвый. В онлайн играть можно было первые пол года.
Кстати да. И тут либо мы выросли или действительно(во всяком случае SAn) 3D вселенная предлагала куда больше контента для развлечения. Когда HD ничего кроме технической часть(что логично) не то что не предложила ничего нового, но и местами это шаг, а то и два назад. А три героя больше навредили сюжету, особенно это заметно на фоне RDR2 где сюжет самый ТОП из всех их игр и без всяких нескольких гг
Полностью с тобой согласен. Так и есть.СА в этом плане на несколько десятков голов выше 5.О чем можно говорить, если в 5 даже магазины одежды "сломаны" или например в 5 нет врагов, кроме копов в принципе..
Не было раньше больше контента для развлечения, развлечение в открытом мире игры мы всегда придумывали себе сами, проблема в том, что раньше не было онлайна либо вообще, либо в том виде, в котором он есть сейчас, соответственно, большая часть контента из сингла просто-напросто стало контентом для онлайна
Ну теперь у меня еще больше причин не любить GTA онлайн.
Я так ждал дополнений для одиночной игры в ГТА 5 - а они так паскудно забросили одиночную компанию...
Из за донатной помойки все пошло не так. Разнесли бы скорей читеры уже эту хрень.
в гта 6 оторвутся по полной
С каждой новостью про это слив лишний раз убеждаюсь что то что сегодня случилось к лучшему как не крути. Ещё бы по консольному онлайну он вдарил, сколько же вреда эта шляпа принесла.
факт.
Что-то пошло не так гта он-лайн вот что . Корову нашли себе и пошли во все тяжкие клепать длс для этого Цирка с Конями
Ну так и чего теперь нам делать?