Для GTA 5 планировалось 8 однопользовательских дополнений

Сегодня ночью состоялась еще одна крупнейшая для игровой индустрии утечка. Вслед за ПК-сборкой Marvel's Wolverine в сеть слили полный исходный код Grand Theft Auto 5 вместе с онлайн-режимом. Эта утечка также, как и другие, раскрывает неожиданные закулисные подробности из студии Rockstar Games. Похоже, что команда все же планировала порадовать сообщество полноценными сюжетными дополнениями для игры, но что-то пошло не так.

В слитом коде игры были обнаружены упоминания DLC, которые готовились разработчиками для одиночного режима и не были предназначены для сетевой составляющей, которая все это время регулярно получает обновления с новым контентом.

Утечка по меньшей мере подтверждает планы на создание 8 сюжетных дополнений. Какой сюжет был заложен в этих DLC не совсем ясно, однако в исходном коде GTA 5 упоминаются названия для каждого из них. Примечательно, что заголовки дополнений не носили кодовые названия, как это обычно бывает во время разработки. Судя по всему, аддоны были посвящены героям и событиям, происходящим после завершения основной сюжетной линии. Также в утечке прямо упоминается пролог в виде дополнения и намеки на путешествие в Либерти-Сити, который фанаты знают по GTA 4.

Судя по всему, в Rockstar Games намеренно отказались от одиночных дополнений, чтобы сконцентрировать свои силы на онлайн-режиме игры. Отмененные DLC могли быть уже существенно переработаны и стать частью этого режима, или они могут появиться в будущих обновлениях, но для основной игры ждать их уже точно не стоит.