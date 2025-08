GTA 5 могла получить масштабные сюжетные DLC - раскрыты детали отменённых дополнений

Хотя Grand Theft Auto V и стала одной из самых успешных игр в истории, она так и не получила ни одного сюжетного дополнения — в отличие от GTA IV, где были The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. Однако недавно стали известны подробности о десяти отменённых DLC, пять из которых представляли собой полноценные сюжетные расширения.

Об этом сообщил инсайдер Synth Potato, опубликовавший в соцсетях информацию о контенте, который Rockstar разрабатывала, но в итоге не выпустила. Часть наработок позднее была переработана и адаптирована для GTA Online, но значительная часть — навсегда осталась за кулисами.

Агент Тревор : Самое проработанное и почти завершённое DLC, в котором Тревора нанимает агентство IAA для борьбы с ИИ Клифордом. Задумывались 38 сюжетных миссий, два новых оружия (арбалет и гарпун), казино и полноценное ограбление. По словам разработчиков, по масштабу проект не уступал бы сюжеткам для GTA IV.

: Самое проработанное и почти завершённое DLC, в котором Тревора нанимает агентство IAA для борьбы с ИИ Клифордом. Задумывались 38 сюжетных миссий, два новых оружия (арбалет и гарпун), казино и полноценное ограбление. По словам разработчиков, по масштабу проект не уступал бы сюжеткам для GTA IV. Зомби-апокалипсис : Альтернативная вселенная, где Лос-Сантос охватывает эпидемия зомби. Играть можно было бы за Майкла, Аманду и Джимми, а сам город был бы стилизован под постапокалипсис — баррикады, разруха, выживание. Найдены упоминания 18 миссий.

: Альтернативная вселенная, где Лос-Сантос охватывает эпидемия зомби. Играть можно было бы за Майкла, Аманду и Джимми, а сам город был бы стилизован под постапокалипсис — баррикады, разруха, выживание. Найдены упоминания 18 миссий. Вторжение пришельцев : О проекте известно немного, но предполагалась масштабная sci-fi тематика и, вероятно, сюжетное развитие после зомби-DLC.

: О проекте известно немного, но предполагалась масштабная sci-fi тематика и, вероятно, сюжетное развитие после зомби-DLC. Пролог (North Yankton) : Это дополнение должно было расширить события пролога GTA V, рассказав о молодости Майкла, Тревора и Брэда в Северном Янктоне.

: Это дополнение должно было расширить события пролога GTA V, рассказав о молодости Майкла, Тревора и Брэда в Северном Янктоне. LibertyV : План перенести Либерти-Сити на движок GTA V. Неясно, было ли задумано сюжетное наполнение, но сама идея поражает масштабом.

: План перенести Либерти-Сити на движок GTA V. Неясно, было ли задумано сюжетное наполнение, но сама идея поражает масштабом. Assassination Pack — 12 миссий на убийства для Франклина, впоследствии частично вошли в «Агент Тревор».

— 12 миссий на убийства для Франклина, впоследствии частично вошли в «Агент Тревор». Flight School Pack — лётная школа и новые самолёты для одиночной игры (выпущено только в GTA Online).

— лётная школа и новые самолёты для одиночной игры (выпущено только в GTA Online). Relationship Pack — возможно, планировалась система знакомств и свиданий.

— возможно, планировалась система знакомств и свиданий. Manhunt Pack — косметика, вдохновлённая серией Manhunt.

— косметика, вдохновлённая серией Manhunt. High Res Textures Pack — эксклюзивный графический апгрейд для PC.

Согласно публикации Synth Potato, загадочное граффити на горе Чилиад с момента выхода GTA V намекало на эти дополнения: иконка НЛО — пришельцы, яйцо — зомби, реактивный ранец — Тревор-агент. Остальные символы могли отсылать к другим отменённым проектам.

Разработка была приостановлена в пользу Red Dead Redemption 2 и бесконечных обновлений GTA Online, которые приносят компании огромные доходы. Однако фанаты по сей день жалеют, что столь амбициозные проекты так и не увидели свет.