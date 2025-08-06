GTA 5 могла получить масштабные сюжетные DLC - раскрыты детали отменённых дополнений

Хотя Grand Theft Auto V и стала одной из самых успешных игр в истории, она так и не получила ни одного сюжетного дополнения — в отличие от GTA IV, где были The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. Однако недавно стали известны подробности о десяти отменённых DLC, пять из которых представляли собой полноценные сюжетные расширения.
Об этом сообщил инсайдер Synth Potato, опубликовавший в соцсетях информацию о контенте, который Rockstar разрабатывала, но в итоге не выпустила. Часть наработок позднее была переработана и адаптирована для GTA Online, но значительная часть — навсегда осталась за кулисами.
- Агент Тревор: Самое проработанное и почти завершённое DLC, в котором Тревора нанимает агентство IAA для борьбы с ИИ Клифордом. Задумывались 38 сюжетных миссий, два новых оружия (арбалет и гарпун), казино и полноценное ограбление. По словам разработчиков, по масштабу проект не уступал бы сюжеткам для GTA IV.
- Зомби-апокалипсис: Альтернативная вселенная, где Лос-Сантос охватывает эпидемия зомби. Играть можно было бы за Майкла, Аманду и Джимми, а сам город был бы стилизован под постапокалипсис — баррикады, разруха, выживание. Найдены упоминания 18 миссий.
- Вторжение пришельцев: О проекте известно немного, но предполагалась масштабная sci-fi тематика и, вероятно, сюжетное развитие после зомби-DLC.
- Пролог (North Yankton): Это дополнение должно было расширить события пролога GTA V, рассказав о молодости Майкла, Тревора и Брэда в Северном Янктоне.
- LibertyV: План перенести Либерти-Сити на движок GTA V. Неясно, было ли задумано сюжетное наполнение, но сама идея поражает масштабом.
- Assassination Pack — 12 миссий на убийства для Франклина, впоследствии частично вошли в «Агент Тревор».
- Flight School Pack — лётная школа и новые самолёты для одиночной игры (выпущено только в GTA Online).
- Relationship Pack — возможно, планировалась система знакомств и свиданий.
- Manhunt Pack — косметика, вдохновлённая серией Manhunt.
- High Res Textures Pack — эксклюзивный графический апгрейд для PC.
Согласно публикации Synth Potato, загадочное граффити на горе Чилиад с момента выхода GTA V намекало на эти дополнения: иконка НЛО — пришельцы, яйцо — зомби, реактивный ранец — Тревор-агент. Остальные символы могли отсылать к другим отменённым проектам.
Разработка была приостановлена в пользу Red Dead Redemption 2 и бесконечных обновлений GTA Online, которые приносят компании огромные доходы. Однако фанаты по сей день жалеют, что столь амбициозные проекты так и не увидели свет.
Часов 20 провел в онлайне. Большую часть удовольствия получил в обычной одиночке, просто разъезжая по улицам Лос-Сантоса, а иногда переигрывал сюжет ради миссии с ограблением Ювелирного.
А онлайн просто задушил постоянными загрузками, а если кто-то из участников ограбления выйдет с психами, то дальше ищи сессию по минут 20, потом понимаешь, почему у людей 500+ часов в игре) А для читаков вообще отдельный котел в аду приготовлен.
Печально что они стали заниматься доением этой херни
читаков и доят, в онлайн играх обычным игрокам делать нечего
Очень жаль что онлайн заруинил сюжетные длс, по описаниям отличные должны были выйти длсшки
Удивительно что они шестую часть чисто оналйном не создали
Смешно как народ ждёт 6ю часть ибо фиг вам а не норм сюжет 100 проц сделают так что бы игрок шёл в онлайн
И кто-то ещё удивляемся почему 6 так долго делается сами спонсировали это ожидание покупая скины и прочий цифровой хлам оу смотри какая у меня тачка я за реальные деньги ë купил в игре прикинь ,потом а почему гта 6 нету.
Встанем и хором скажем "Спасибо" всем тем задротам которые накинулись на GTA Online, благодаря им мы лишились DLC, так держать, давайте и с GTA 6 тоже самое!
Да и хорошо, игра и так гигантская, нельзя бесконечно её раздувать ДЛС, какими бы хорошими они не были.
И всё из-за какой-то ВЫГРЕБНОЙ ПОМОЙНОЙ ЯМЫ!
очень жаль что такое отношение к сюжеткам