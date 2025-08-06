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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 36 443 оценки

GTA 5 могла получить масштабные сюжетные DLC - раскрыты детали отменённых дополнений

IKarasik IKarasik

Хотя Grand Theft Auto V и стала одной из самых успешных игр в истории, она так и не получила ни одного сюжетного дополнения — в отличие от GTA IV, где были The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. Однако недавно стали известны подробности о десяти отменённых DLC, пять из которых представляли собой полноценные сюжетные расширения.

Об этом сообщил инсайдер Synth Potato, опубликовавший в соцсетях информацию о контенте, который Rockstar разрабатывала, но в итоге не выпустила. Часть наработок позднее была переработана и адаптирована для GTA Online, но значительная часть — навсегда осталась за кулисами.

  • Агент Тревор: Самое проработанное и почти завершённое DLC, в котором Тревора нанимает агентство IAA для борьбы с ИИ Клифордом. Задумывались 38 сюжетных миссий, два новых оружия (арбалет и гарпун), казино и полноценное ограбление. По словам разработчиков, по масштабу проект не уступал бы сюжеткам для GTA IV.
  • Зомби-апокалипсис: Альтернативная вселенная, где Лос-Сантос охватывает эпидемия зомби. Играть можно было бы за Майкла, Аманду и Джимми, а сам город был бы стилизован под постапокалипсис — баррикады, разруха, выживание. Найдены упоминания 18 миссий.
  • Вторжение пришельцев: О проекте известно немного, но предполагалась масштабная sci-fi тематика и, вероятно, сюжетное развитие после зомби-DLC.
  • Пролог (North Yankton): Это дополнение должно было расширить события пролога GTA V, рассказав о молодости Майкла, Тревора и Брэда в Северном Янктоне.
  • LibertyV: План перенести Либерти-Сити на движок GTA V. Неясно, было ли задумано сюжетное наполнение, но сама идея поражает масштабом.
  • Assassination Pack — 12 миссий на убийства для Франклина, впоследствии частично вошли в «Агент Тревор».
  • Flight School Pack — лётная школа и новые самолёты для одиночной игры (выпущено только в GTA Online).
  • Relationship Pack — возможно, планировалась система знакомств и свиданий.
  • Manhunt Pack — косметика, вдохновлённая серией Manhunt.
  • High Res Textures Pack — эксклюзивный графический апгрейд для PC.

Согласно публикации Synth Potato, загадочное граффити на горе Чилиад с момента выхода GTA V намекало на эти дополнения: иконка НЛО — пришельцы, яйцо — зомби, реактивный ранец — Тревор-агент. Остальные символы могли отсылать к другим отменённым проектам.

Разработка была приостановлена в пользу Red Dead Redemption 2 и бесконечных обновлений GTA Online, которые приносят компании огромные доходы. Однако фанаты по сей день жалеют, что столь амбициозные проекты так и не увидели свет.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Merelone
и бесконечных обновлений GTA Online

Часов 20 провел в онлайне. Большую часть удовольствия получил в обычной одиночке, просто разъезжая по улицам Лос-Сантоса, а иногда переигрывал сюжет ради миссии с ограблением Ювелирного.

А онлайн просто задушил постоянными загрузками, а если кто-то из участников ограбления выйдет с психами, то дальше ищи сессию по минут 20, потом понимаешь, почему у людей 500+ часов в игре) А для читаков вообще отдельный котел в аду приготовлен.

Печально что они стали заниматься доением этой херни

8
Властелин Сосцов

читаков и доят, в онлайн играх обычным игрокам делать нечего

2
Madiark

Очень жаль что онлайн заруинил сюжетные длс, по описаниям отличные должны были выйти длсшки

7
PatchyTaran

Удивительно что они шестую часть чисто оналйном не создали

1
Дворф

Смешно как народ ждёт 6ю часть ибо фиг вам а не норм сюжет 100 проц сделают так что бы игрок шёл в онлайн

3
Punisher1

И кто-то ещё удивляемся почему 6 так долго делается сами спонсировали это ожидание покупая скины и прочий цифровой хлам оу смотри какая у меня тачка я за реальные деньги ë купил в игре прикинь ,потом а почему гта 6 нету.

3
Real Slim Shady

Встанем и хором скажем "Спасибо" всем тем задротам которые накинулись на GTA Online, благодаря им мы лишились DLC, так держать, давайте и с GTA 6 тоже самое!

2
Кей Овальд

Да и хорошо, игра и так гигантская, нельзя бесконечно её раздувать ДЛС, какими бы хорошими они не были.

1
Jack Is Back

И всё из-за какой-то ВЫГРЕБНОЙ ПОМОЙНОЙ ЯМЫ!

1
WerGC

очень жаль что такое отношение к сюжеткам