Новое событие в GTA Online - игроки получат несколько наград на вход

В GTA Online стартует новое внутриигровое событие. Оно продлится до 23 апреля. Игроков ждет новый режим Hunting Pack (Get Lamar), эксклюзивная тематическая одежда и увеличенные награды.
Особенности:
- Золотой кулон 420, зеленый фестивальный наряд 420 и толстовка Yeti Earth Day за вход в игру;
- Толстовка Güffy Drug Rug за задания по продаже товара с байкерских предприятий;
- Новый игровой режим Hunting Pack (Get Lamar);
- Удвоенная скорость производства гидропонного цеха и органических продуктов;
- Черная футболка High Brass и 100000 GTA$ за победу в двух раундах режима Hunting Pack (Get Lamar);
- Тройные выплаты в заданиях Weed Sell;
- Двойные выплаты и опыт в режиме Hunting Pack (Get Lamar). Участники GTA+ получат в четыре раза больше опыта и выплат;
- Двойные выплаты за продажи уличным дилерам;
- Скидка 50% на улучшения гидропонного цеха;
- Скидка 30% на байкерские предприятия, а также следующий транспорт: Annis RE-7B, Annis S80RR, Declasse Draugur, Lampadati Tigon, Nagasaki Shinobi, Nagasaki Shotaro, Pegassi Ignus и Übermacht Rhinehart;
- Скидка 40% в оружейном фургончике на тактический ПП и боевую винтовку (GTA+), а также бесплатная El Strickler (GTA+);
- Новое дело ФРБ;
- Новые ограбления, тестовые заезды, а также премиальные гонки и испытания.