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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 659 оценок

Новое событие в GTA Online - игроки получат несколько наград на вход

Solstice Solstice

В GTA Online стартует новое внутриигровое событие. Оно продлится до 23 апреля. Игроков ждет новый режим Hunting Pack (Get Lamar), эксклюзивная тематическая одежда и увеличенные награды.

Особенности:

  • Золотой кулон 420, зеленый фестивальный наряд 420 и толстовка Yeti Earth Day за вход в игру;
  • Толстовка Güffy Drug Rug за задания по продаже товара с байкерских предприятий;
  • Новый игровой режим Hunting Pack (Get Lamar);
  • Удвоенная скорость производства гидропонного цеха и органических продуктов;
  • Черная футболка High Brass и 100000 GTA$ за победу в двух раундах режима Hunting Pack (Get Lamar);
  • Тройные выплаты в заданиях Weed Sell;
  • Двойные выплаты и опыт в режиме Hunting Pack (Get Lamar). Участники GTA+ получат в четыре раза больше опыта и выплат;
  • Двойные выплаты за продажи уличным дилерам;
  • Скидка 50% на улучшения гидропонного цеха;
  • Скидка 30% на байкерские предприятия, а также следующий транспорт: Annis RE-7B, Annis S80RR, Declasse Draugur, Lampadati Tigon, Nagasaki Shinobi, Nagasaki Shotaro, Pegassi Ignus и Übermacht Rhinehart;
  • Скидка 40% в оружейном фургончике на тактический ПП и боевую винтовку (GTA+), а также бесплатная El Strickler (GTA+);
  • Новое дело ФРБ;
  • Новые ограбления, тестовые заезды, а также премиальные гонки и испытания.
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