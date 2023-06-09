Очередные улучшения игрового процесса для GTA Online

Ниже представлен полный список изменений, которые появятся в игре уже 13 июня с выходом обновления GTA Online: San Andreas Mercenaries
Обновление транспорта
- Возможность забрать весь уничтоженный транспорт при заполнении заявки Mors Mutual Insurance.
- Mors Mutual больше не будет взымать плату за восстановление транспорта, который был уничтожен во время заданий знакомых.
- Теперь вы сможете давать описания своим гаражам, чтобы было проще найти нужный транспорт во время вызова механика.
- Вы также сможете выбирать отдельные уровни гаража при заказе транспорта из гаража на бульваре Эклипс.
- Находясь на борту нового самолета F-160 Raiju, нажмите вправо на крестовине/кнопку направления вправо, чтобы войти в режим скрытности. За режим вертикального полета теперь отвечает нажатие на левый джойстик/кнопку L3. Нажав на левый джойстик/кнопку L3 в воздухе, вы сможете войти и выйти из режима вертикального полета.
- В меню взаимодействия можно будет перезаказать доставку вашего подвижного командного пункта, Avenger или Terrorbyte в точку ближе к вашему текущему местоположению.
- При просмотре гонок в меню дел вы сможете применить дополнительные фильтры.
- Возможность использовать Willard Eudora и Classique Broadway с раскраской «Такси» для работы таксистом.
- Будут убраны наименования популярных транспортных средств с игровых сайтов, чтобы оптимизировать процесс поиска транспорта. Отныне они будут доступны в автосалонах во время определенных событий, в качестве приза на колесе удачи и в некоторых других местах.
Обновление игрового процесса
- В меню взаимодействия появится новая опция «Стать начальником», которая объединит меню SecuroServ и мотоклуба.
- При покупке бронежилетов в «Амму-Нации» все ограничения по уровню игрока будут сняты, а также появится возможность выбрать опцию «Купить все».
- После быстрого перезапуска задания броня будет восстановлена до того уровня, который был у игрока при входе в лобби.
- Теперь, когда вы надеваете бронежилет через селектор оружия, тип брони будет автоматически назначаться в соответствии с тем, сколько урона получил ваш персонаж.
- При прыжке с парашютом и в свободном падении игроки больше не будут получать входящие звонки от Тома Коннорса или Инглиш Дейва.
- Задания по ликвидации от Мартина Мадрасо больше не требуют участия несколько игроков и могут быть пройдены в одиночку.
- В меню настроек будет добавлена дополнительная возможность настройки бега (удерживать кнопку для бега).
- Теперь вы сможете выбирать имя для производимой кислоты в меню взаимодействия и получать за продажу такой брендированной кислоты бонус в 5%.
- «Ежедневные задания» теперь доступны без ограничений по уровню игрока, чтобы в них могли принимать участие все желающие.
Изменения в балансе игры
- Будут увеличены выплаты за многие коллекционные предметы и события, включая «Закопанные тайники» и «Сундуки с сокровищами». Также будут повышены выплаты за задания Джеральда из серии «На покой» и задания категории «Яхта» на 25%.
- Совершена перебалансировка оружия, установленного на P-996 Lazer и Mammoth Hydra (только в свободном режиме).
- Орбитальную пушку больше нельзя будет мгновенно перезапустить или продать – таким образом, с ее помощью больше нельзя будет быстро атаковать других игроков.
Прогресс карьеры
С помощью опции «Прогресс карьеры», доступной на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, будет отслеживаться и отображаться ваш карьерный рост в различных криминальных областях GTA Online. Данный инструмент пригодится как начинающим, так и опытным игрокам.
Обновления редактора Rockstar
- Множество новых декораций, в том числе стены из номерных знаков, банки eCola, разрушаемые ограды, подводные мины и не только.
- Возможность выбрать снег в опциях с погодой в перестрелках, гонках и выживаниях. А также возможность выбора Хэллоуинской тематики, которая станет доступна позже в этом году.
- Возможность включить или выключить музыкальное сопровождение.
- Возможность назначать для команд различные костюмы.
- Возможность задать новые параметры в перестрелках: «Смена команды» (игроки могут менять команду при возрождении) и «Утечка здоровья» (игроки теряют здоровье со временем). Кроме того, у игроков появится возможность настраивать метки на радаре, задавать время суток и погодные условия прямо в лобби, изменять время повторного появления предметов и оружия и многое другое.
- Возможность задавать больше точек появления врагов в выживаниях.
- Возможность убрать элементы при создании испытаний категории «Король горы».
- Количество возможных предметов на PC увеличено до 300.
"Будут убраны наименования популярных транспортных средств с игровых сайтов, чтобы оптимизировать процесс поиска транспорта. Отныне они будут доступны в автосалонах во время определенных событий, в качестве приза на колесе удачи и в некоторых других местах."
Интересно, какому отбитому дэбилоиду это в голову пришло ? Мало было того что они своей противной сортировкой всё испоганили, о которой никто не просил, так еще и это.
Делая так, они пытаются затянуть у онлайн тех кому "это" нужно. Очередная провальная попытка заманухи