Очередные улучшения игрового процесса для GTA Online

Ниже представлен полный список изменений, которые появятся в игре уже 13 июня с выходом обновления GTA Online: San Andreas Mercenaries

Обновление транспорта

Возможность забрать весь уничтоженный транспорт при заполнении заявки Mors Mutual Insurance.

Mors Mutual больше не будет взымать плату за восстановление транспорта, который был уничтожен во время заданий знакомых.

Теперь вы сможете давать описания своим гаражам, чтобы было проще найти нужный транспорт во время вызова механика.

Вы также сможете выбирать отдельные уровни гаража при заказе транспорта из гаража на бульваре Эклипс.

Находясь на борту нового самолета F-160 Raiju, нажмите вправо на крестовине/кнопку направления вправо, чтобы войти в режим скрытности. За режим вертикального полета теперь отвечает нажатие на левый джойстик/кнопку L3. Нажав на левый джойстик/кнопку L3 в воздухе, вы сможете войти и выйти из режима вертикального полета.

В меню взаимодействия можно будет перезаказать доставку вашего подвижного командного пункта, Avenger или Terrorbyte в точку ближе к вашему текущему местоположению.

При просмотре гонок в меню дел вы сможете применить дополнительные фильтры.

Возможность использовать Willard Eudora и Classique Broadway с раскраской «Такси» для работы таксистом.

Будут убраны наименования популярных транспортных средств с игровых сайтов, чтобы оптимизировать процесс поиска транспорта. Отныне они будут доступны в автосалонах во время определенных событий, в качестве приза на колесе удачи и в некоторых других местах.

Обновление игрового процесса

В меню взаимодействия появится новая опция «Стать начальником», которая объединит меню SecuroServ и мотоклуба.

При покупке бронежилетов в «Амму-Нации» все ограничения по уровню игрока будут сняты, а также появится возможность выбрать опцию «Купить все».

После быстрого перезапуска задания броня будет восстановлена до того уровня, который был у игрока при входе в лобби.

Теперь, когда вы надеваете бронежилет через селектор оружия, тип брони будет автоматически назначаться в соответствии с тем, сколько урона получил ваш персонаж.

При прыжке с парашютом и в свободном падении игроки больше не будут получать входящие звонки от Тома Коннорса или Инглиш Дейва.

Задания по ликвидации от Мартина Мадрасо больше не требуют участия несколько игроков и могут быть пройдены в одиночку.

В меню настроек будет добавлена дополнительная возможность настройки бега (удерживать кнопку для бега).

Теперь вы сможете выбирать имя для производимой кислоты в меню взаимодействия и получать за продажу такой брендированной кислоты бонус в 5%.

«Ежедневные задания» теперь доступны без ограничений по уровню игрока, чтобы в них могли принимать участие все желающие.

Изменения в балансе игры

Будут увеличены выплаты за многие коллекционные предметы и события, включая «Закопанные тайники» и «Сундуки с сокровищами». Также будут повышены выплаты за задания Джеральда из серии «На покой» и задания категории «Яхта» на 25%.

Совершена перебалансировка оружия, установленного на P-996 Lazer и Mammoth Hydra (только в свободном режиме).

Орбитальную пушку больше нельзя будет мгновенно перезапустить или продать – таким образом, с ее помощью больше нельзя будет быстро атаковать других игроков.

Прогресс карьеры

С помощью опции «Прогресс карьеры», доступной на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, будет отслеживаться и отображаться ваш карьерный рост в различных криминальных областях GTA Online. Данный инструмент пригодится как начинающим, так и опытным игрокам.

Обновления редактора Rockstar