Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 532 оценки

PS5-версия GTA V получила патч с исправлением ошибки трассировки лучей

monk70 monk70

Новое обновление GTA V версии 1.009.001 вышло эксклюзивно для пользователей PlayStation 5. Патч размером около 692 МБ в первую очередь решает проблему трассировки лучей, из-за которой лопасти вертолёта отбрасывали тёмные вращающиеся тени. Хотя Rockstar не опубликовала официальные описания патча, игроки подтвердили, что подобных обновлений для версий Xbox и ПК не было, что говорит о том, что это техническое обновление предназначено только для PS5.

Реакция сообщества на Reddit и в Twitter указывает на то, что игроки предполагают, что это обновление может заложить основу для предполагаемого дополнения «Mansions», которое ожидается в конце декабря. Другие надеются, что оно может включать новые миссии с участием мистера Фабера, которые станут потенциальным связующим звеном между сюжетом и следующим крупным дополнением.

Kenn1y

Полные тени от фар то появились?

6
-zotik-

Насчет расировки хз. Но с серверами беда. Еле защел, два раза выкинуло

