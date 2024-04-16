Rockstar предположительно свернула закулисный проект о разработке GTA 5

Согласно новой информации от актеров Grand Theft Auto 5 Стивена Огга и Неда Люка, о разработке пятой номерной части должен был быть выпущен документальный фильм, но в конечном итоге Rockstar Games отказалась от него. Актеры, снимавшие Тревора и Майкла соответственно, посетовали, что кадры были сняты в процессе создания GTA 5, но с ними так ничего и не сделали.

GTA 5 стала монументальным достижением для Rockstar Games и с тех пор продолжает оставаться флагманской игрой для разработчика. Хотя многие фанаты хотят уже окунуться в Grand Theft Auto 6, нельзя отрицать, что GTA 5 оказала огромное влияние на игроков и индустрию в целом. К сожалению, похоже, что фанатам никогда не представится возможность увидеть, сколько труда было вложено в игру.

В недавнем интервью с Робом Фьюри Стивен Огг, Нед Люк и Соло ответили на некоторые вопросы и поделились воспоминаниями о времени работы над Grand Theft Auto 5. Во время интервью Нед Люк посетовал, что у Rockstar «была такая закулисная забава. Камера все время работала, но они ничего не сделали с отснятыми кадрами». Стивен Огг согласился с его мнением, отметив, что им сказали, что компания собирается использовать отснятый материал для документального фильма о разработке GTA 5. Оба актера, похоже, были разочарованы тем, что отснятый материал так и не был использован для этой цели.

Без подтверждения от Rockstar непонятно, почему отснятый материал так и не был использован по назначению. Вполне возможно, что Take-Two Interactive решила, что создание документального фильма не стоит потраченного времени. В конце концов, ряд запланированных разработок для GTA 5 был отменен, включая несколько однопользовательских DLC. В любом случае, это неудачное решение, поскольку GTA 5 с тех пор прочно заняла свое место в поп-культуре и истории игр. Многим фанатам хотелось бы увидеть, как создавалась игра, поскольку даже сейчас фанаты продолжают с нетерпением слушать все, что говорят актеры о работе над GTA 5.