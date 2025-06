Rockstar выпустила обновление Money Fronts для GTA Online

Для GTA Online вышло крупное обновление Money Fronts. По этому случаю Rockstar выпустила небольшой релизный трейлер и новую заметку в официальном блоге.

На этот раз игрокам предлагают заняться отмыванием денег, обзаведясь "честной" автомойкой Hands On Car Wash, магазином Smoke on the Water и вертолетным турбюро Higgins. На этой неделе задания в Hands On Car Wash дают двойные выплаты и опыт. Позже бонусы появятся в других заведениях.

Так как отмывание денег привлекает внимание властей, периодически заведение должно вести легальный бизнес. Игроки будут мыть автомобили клиентов, заниматься доставкой органических материалов и проводить экскурсии.

Также в игре появились новые задания Mr. Faber Work, однако их прохождение повышает уровень подозрения в одном из предприятий.

Помимо этого, апдейт добавил шесть новых транспортных средств: Överflöd Suzume, Karin Woodlander, Karin Everon RS, Dewbauchee Rapid GT X, Annis Hardy и Übermacht Sentinel GTS. Подписчики GTA+ получат ранний доступ к Överflöd Suzume, а также второе ежедневное вращение Lucky Wheel.

PC-версия GTA Online дополнительно получила графические улучшения отражений с трассировкой лучей.