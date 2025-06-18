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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 707 оценок

Rockstar выпустила обновление Money Fronts для GTA Online

Solstice Solstice

Для GTA Online вышло крупное обновление Money Fronts. По этому случаю Rockstar выпустила небольшой релизный трейлер и новую заметку в официальном блоге.

На этот раз игрокам предлагают заняться отмыванием денег, обзаведясь "честной" автомойкой Hands On Car Wash, магазином Smoke on the Water и вертолетным турбюро Higgins. На этой неделе задания в Hands On Car Wash дают двойные выплаты и опыт. Позже бонусы появятся в других заведениях.

Так как отмывание денег привлекает внимание властей, периодически заведение должно вести легальный бизнес. Игроки будут мыть автомобили клиентов, заниматься доставкой органических материалов и проводить экскурсии.

Также в игре появились новые задания Mr. Faber Work, однако их прохождение повышает уровень подозрения в одном из предприятий.

Помимо этого, апдейт добавил шесть новых транспортных средств: Överflöd Suzume, Karin Woodlander, Karin Everon RS, Dewbauchee Rapid GT X, Annis Hardy и Übermacht Sentinel GTS. Подписчики GTA+ получат ранний доступ к Överflöd Suzume, а также второе ежедневное вращение Lucky Wheel.

PC-версия GTA Online дополнительно получила графические улучшения отражений с трассировкой лучей.

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