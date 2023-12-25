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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 25 840 оценок

Rockstar задумывала очень жестокие концовки для сюжета GTA 5

Gutsz
Новости

Компания Rockstar Games была взломана хакерами некоторое время назад, и благодаря этому в сети появился полный исходный код Grand Theft Auto 5. Утечка впервые раскрыла планы студии на выпуск однопользовательских DLC к игре, а также альтернативные концовки. Судя по всему, изначально авторы хотели завершить историю главных героев довольно жестоко.

Как сообщается, дополнительные концовки очень подробно описываются в слитом коде GTA 5. Энтузиасты обнаружили готовые скрипты, диалоги и даже озвучку сцен для изначальной версии финала, однако в релизной версии игры ожидалась несколько другая концовка.

Найденные сцены описываются как более жестокие завершения для каждого из главных героев GTA 5. Персонажей ждала более драматическая развязка, однако почему разработчики отказались от этой идеи остается неизвестным. Под спойлером вы можете узнать подробнее о двух альтернативных концовках для игры, которые были придуманы Rockstar.

Спойлер

Жестокие финалы для GTA 5:

  • В одной из концовок Франклин бросал Майкла прямо на лопасти полицейского вертолета, вследствие чего его тело было расчленено на мелкие кусочки, а Майкл оставался весь в крови.
  • В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, а затем Майкл разбивал его тело на мелкие осколки.

Напомним, ранее авторитетный журналист предрек "уничтожение" онлайн-режима в GTA 5 читерами из-за утечки исходного кода. Как справятся с этим разработчики, покажет только время. Сейчас Rockstar ушла на зимние каникулы и вернется к работе только в январе 2024 года.

-6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Konstantin Anciferov

глупые концовки, кто-то перепутал ГТА и МК

логично, что их отменили

4
Нейтан Дрейк

Забыл кто делал Manhunt?

2
shit again Нейтан Дрейк

Там только бензопилой руки отпилили мини-боссу, а все остальное детсад 🤣

1
kaiberserk
Франклин бросал Майкла прямо на лопасти полицейского вертолета, его тело было расчленено на мелкие кусочки, а Майкл оставался весь в крови.

Так, стопэ...

4
Splatterhouse

как же замонал этот автор бонусодрот

1
Sefast

Одна трешанина

0
CT3H

..Ну с Майклом то всё понятно, а с Майклом то что?

0
Аристов--Черный
бросал Майкла прямо на лопасти полицейского вертолета, вследствие чего его тело было расчленено на мелкие кусочки, а Майкл оставался весь в крови.

После чего Майкл пытается объяснить происходящее Майклу, Майклу и его дочке Майклу. Однако их прерывает ворвавшийся спецназ ББМ("Бюро по борьбе с Майклами"). И Майклам на помощь прилетает Майкл...

Итоги приключений Майклов ждите в GTA VI в миссии "1000 и один Майкл":))))

0
Alexander Bekker
В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, а затем Майкл разбивал его тело на мелкие осколки.

Hasta la vista, baby!

0
Макс Макс 007

Тушите игру уже, я 6 жду часть!

-1
cuckold

Так и не прошел эту нудную парашу с никакими героями. Даже не знаю конца и судьбы героев. Худшая часть ГТА в истории.

-1
Lvinomord

+1 полностью поддерживаю.Шлак,а не игра

-3
Antoxanotdance Lvinomord

Собрались как то 2 клоуна на playground покритиковать сюжет игры с 3 играбельными персонажами, но как оказалось пройти они её не смогли.

0
Kixsan

Ну Тревора и так в концовке довольно жестоко убили

-1
Wolfenstein

думали думали как кончить а на сюжет идей так и не хватило

-1