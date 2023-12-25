Rockstar задумывала очень жестокие концовки для сюжета GTA 5

Компания Rockstar Games была взломана хакерами некоторое время назад, и благодаря этому в сети появился полный исходный код Grand Theft Auto 5. Утечка впервые раскрыла планы студии на выпуск однопользовательских DLC к игре, а также альтернативные концовки. Судя по всему, изначально авторы хотели завершить историю главных героев довольно жестоко.

Как сообщается, дополнительные концовки очень подробно описываются в слитом коде GTA 5. Энтузиасты обнаружили готовые скрипты, диалоги и даже озвучку сцен для изначальной версии финала, однако в релизной версии игры ожидалась несколько другая концовка.

Найденные сцены описываются как более жестокие завершения для каждого из главных героев GTA 5. Персонажей ждала более драматическая развязка, однако почему разработчики отказались от этой идеи остается неизвестным. Под спойлером вы можете узнать подробнее о двух альтернативных концовках для игры, которые были придуманы Rockstar.

Спойлер

Жестокие финалы для GTA 5: В одной из концовок Франклин бросал Майкла прямо на лопасти полицейского вертолета, вследствие чего его тело было расчленено на мелкие кусочки, а Майкл оставался весь в крови.

В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, а затем Майкл разбивал его тело на мелкие осколки.

Напомним, ранее авторитетный журналист предрек "уничтожение" онлайн-режима в GTA 5 читерами из-за утечки исходного кода. Как справятся с этим разработчики, покажет только время. Сейчас Rockstar ушла на зимние каникулы и вернется к работе только в январе 2024 года.