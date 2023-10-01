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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 24 008 оценок

Сегодня GTA Online исполняется 10 лет

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monk70
Новости

Отпраздновав 10-летие Grand Theft Auto 5, поклонники многопользовательских игр от Rockstar Games готовятся отпраздновать десятую годовщину открытия серверов GTA Online.

1 октября исполняется десять лет запуска онлайн-составляющей GTA 5, поэтому для команды Rockstar это идеальный момент, чтобы идеально проследить историю многопользовательского блокбастера, вспоминая рекорды и самые показательные моменты этого ставшего знаковым опыта открытого мира.

Список, составленный Rockstar, наглядно демонстрирует важность GTA Online в индустрии развлечений (а не только видеоигр). В течение первых десяти лет существования серверы GTA Online были в центре развития индустрии и основным продуктом сообщества, проводя глобальные мероприятия и интерактивные мероприятия с участием международных звезд и миллионов фанатов:

GTA Online развивалась, охватывая три поколения консолей.

  • Выпущено более 40 бесплатных обновлений, в которых регулярно добавляется новый контент и множество новых действий.
  • В GTA Online с 2015 года проходит мировая премьера Dr. Dre, а также сотрудничество с Эминемом, Снуп Доггом, Бастой Раймсом, Андерсоном.Пааком и другими.
  • Игроки могли слушать 25 радиостанций, охватывающих такие разные жанры, как хип-хоп, фанк, соул, джаз, хаус, регги, поп, классический рок и кантри, ведущими которых были РОЗАЛИЯ, Джулиан Касабланкас, Big Boy, Кенни Логгинс, Джой Орбисон, Flying Lotus и многие другие
  • В GTA Online Rockstar привнесла опыт реального ночного клуба во вселенную Grand Theft Auto, предоставив игрокам возможность веселиться вместе с множеством диджеев мирового уровня, таких как Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax. и другие
  • GTA Online стала фоном для открытия казино и курорта Diamond, а также миссий, предлагаемых вместе с ограблениями, которые будут организованы на острове Кайо Перико.
  • За десять лет было внесено множество улучшений в игровой процесс и «качество жизни», такие как система GTA Online Career, добавление брони на колесо оружия, альтернативный вариант управления спринтом и многое другое.

А какие воспоминания вас больше всего связывают с GTA Online за десять лет, проведенных в многопользовательской вселенной Grand Theft Auto V?

8
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
kotasha

День когда Р почуяла деньги, и стала тянуть с выходом по максимуму новой части.

9
Pimba

Плюс отмена расширений для сюжетки GTA 5

2
Коля Кощей

Запомнилась долгими загрузками, наиграл где-то до 30 уровня и бросил

8
zahar555666777

а у тебя где игра? можешь дать акк пж а то ко мне читак зашел специально накрутил уровень и деньги и меня забанило

-10
zahar555666777

если что напиши в лс плиз

-10
JustA_NiceGuy

А для меня запомнилась крутыми ограблениями.

-3
zahar555666777

запомнилась баном за просто так

8
Wolfenstein

10 читаков из 10, радио в 5 части худшее вообще за все время, во второй части к примеру треки записывались специально под игру и настолько это хорошо получилось что можно было слушать все подряд тк оч крутой саундтрек, в третьей части были оч достойные радиостанции как и в vc с sa, в 4ке тоже а вот в пятой одна хрень играет за оч редким исключением

7
NIGА

Да, в натуре, чё они с радио сделали??? А по кабельному вообще одни мультики крутят...

3
нагибатель вилок

День, когда GTA V умерла💀

6
Understanding the Truth
Спойлер
2
Аристов--Черный

Я зашёл в GTA Online через восемь лет после её релиза. Побегал месяц с лишним и больше там не появлялся.

Какие у меня воспоминания? Помню суету. Помню читеров. Помню унылый гринд. Помню что в очередной раз укрепился во мнении, что "онлайн" не для меня.

Жаль что прибыльность таких проектов забирает у нас одиночные истории в которые мы можем погружаться без напряга.

6
Саня Цукино Усаги

10 лет смерти ГТА

5
Молотильщик

11 оппрессоров из 10

3
Skvizgar

Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня как по мне на это насрать.

2
alternat1ve

да я накрутил лаве за пару часов, купил весь контент и забил) кстати бана не было (Steam) =)

2
Rush_2020

17 сентября интересно что было? Редакции походу не чего больше постить))) Или у онлайна два дня рождения?

-1
monk70

Ты видимо не в курсе. 17 сентября 2013 года вышла ГТА5, а ГТА Онлайн стартовала двумя неделями позже - 1 октября.

4
RTYWD

С днем рождения легенда!

-3
Understanding the Truth
легенда!
Спойлер
8
Newworld_DESTROYER

лучшая игра десятилетия, лучший мультиплеер в принципе, более идеального и продуманного концепта в мире пока не придумали. ну и конечно же идеальное техническое исполнение в стиле роков

превзойти такое могут только сами роки, поэтому ждем гта6

-7
Understanding the Truth
лучшая игра десятилетия, лучший мультиплеер в принципе, более идеального и продуманного концепта в мире пока не придумали. ну и конечно же идеальное техническое исполнение в стиле роков
Спойлер
5