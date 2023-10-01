Сегодня GTA Online исполняется 10 лет

Отпраздновав 10-летие Grand Theft Auto 5, поклонники многопользовательских игр от Rockstar Games готовятся отпраздновать десятую годовщину открытия серверов GTA Online.
1 октября исполняется десять лет запуска онлайн-составляющей GTA 5, поэтому для команды Rockstar это идеальный момент, чтобы идеально проследить историю многопользовательского блокбастера, вспоминая рекорды и самые показательные моменты этого ставшего знаковым опыта открытого мира.
Список, составленный Rockstar, наглядно демонстрирует важность GTA Online в индустрии развлечений (а не только видеоигр). В течение первых десяти лет существования серверы GTA Online были в центре развития индустрии и основным продуктом сообщества, проводя глобальные мероприятия и интерактивные мероприятия с участием международных звезд и миллионов фанатов:
GTA Online развивалась, охватывая три поколения консолей.
- Выпущено более 40 бесплатных обновлений, в которых регулярно добавляется новый контент и множество новых действий.
- В GTA Online с 2015 года проходит мировая премьера Dr. Dre, а также сотрудничество с Эминемом, Снуп Доггом, Бастой Раймсом, Андерсоном.Пааком и другими.
- Игроки могли слушать 25 радиостанций, охватывающих такие разные жанры, как хип-хоп, фанк, соул, джаз, хаус, регги, поп, классический рок и кантри, ведущими которых были РОЗАЛИЯ, Джулиан Касабланкас, Big Boy, Кенни Логгинс, Джой Орбисон, Flying Lotus и многие другие
- В GTA Online Rockstar привнесла опыт реального ночного клуба во вселенную Grand Theft Auto, предоставив игрокам возможность веселиться вместе с множеством диджеев мирового уровня, таких как Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax. и другие
- GTA Online стала фоном для открытия казино и курорта Diamond, а также миссий, предлагаемых вместе с ограблениями, которые будут организованы на острове Кайо Перико.
- За десять лет было внесено множество улучшений в игровой процесс и «качество жизни», такие как система GTA Online Career, добавление брони на колесо оружия, альтернативный вариант управления спринтом и многое другое.
А какие воспоминания вас больше всего связывают с GTA Online за десять лет, проведенных в многопользовательской вселенной Grand Theft Auto V?
День когда Р почуяла деньги, и стала тянуть с выходом по максимуму новой части.
Плюс отмена расширений для сюжетки GTA 5
Запомнилась долгими загрузками, наиграл где-то до 30 уровня и бросил
а у тебя где игра? можешь дать акк пж а то ко мне читак зашел специально накрутил уровень и деньги и меня забанило
если что напиши в лс плиз
А для меня запомнилась крутыми ограблениями.
запомнилась баном за просто так
10 читаков из 10, радио в 5 части худшее вообще за все время, во второй части к примеру треки записывались специально под игру и настолько это хорошо получилось что можно было слушать все подряд тк оч крутой саундтрек, в третьей части были оч достойные радиостанции как и в vc с sa, в 4ке тоже а вот в пятой одна хрень играет за оч редким исключением
Да, в натуре, чё они с радио сделали??? А по кабельному вообще одни мультики крутят...
День, когда GTA V умерла💀
Я зашёл в GTA Online через восемь лет после её релиза. Побегал месяц с лишним и больше там не появлялся.
Какие у меня воспоминания? Помню суету. Помню читеров. Помню унылый гринд. Помню что в очередной раз укрепился во мнении, что "онлайн" не для меня.
Жаль что прибыльность таких проектов забирает у нас одиночные истории в которые мы можем погружаться без напряга.
10 лет смерти ГТА
11 оппрессоров из 10
Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня как по мне на это насрать.
да я накрутил лаве за пару часов, купил весь контент и забил) кстати бана не было (Steam) =)
17 сентября интересно что было? Редакции походу не чего больше постить))) Или у онлайна два дня рождения?
Ты видимо не в курсе. 17 сентября 2013 года вышла ГТА5, а ГТА Онлайн стартовала двумя неделями позже - 1 октября.
С днем рождения легенда!
лучшая игра десятилетия, лучший мультиплеер в принципе, более идеального и продуманного концепта в мире пока не придумали. ну и конечно же идеальное техническое исполнение в стиле роков
превзойти такое могут только сами роки, поэтому ждем гта6