Сегодня GTA Online исполняется 10 лет ©

Отпраздновав 10-летие Grand Theft Auto 5, поклонники многопользовательских игр от Rockstar Games готовятся отпраздновать десятую годовщину открытия серверов GTA Online.

1 октября исполняется десять лет запуска онлайн-составляющей GTA 5, поэтому для команды Rockstar это идеальный момент, чтобы идеально проследить историю многопользовательского блокбастера, вспоминая рекорды и самые показательные моменты этого ставшего знаковым опыта открытого мира.

Список, составленный Rockstar, наглядно демонстрирует важность GTA Online в индустрии развлечений (а не только видеоигр). В течение первых десяти лет существования серверы GTA Online были в центре развития индустрии и основным продуктом сообщества, проводя глобальные мероприятия и интерактивные мероприятия с участием международных звезд и миллионов фанатов:

GTA Online развивалась, охватывая три поколения консолей.

Выпущено более 40 бесплатных обновлений, в которых регулярно добавляется новый контент и множество новых действий.

В GTA Online с 2015 года проходит мировая премьера Dr. Dre, а также сотрудничество с Эминемом, Снуп Доггом, Бастой Раймсом, Андерсоном.Пааком и другими.

Игроки могли слушать 25 радиостанций, охватывающих такие разные жанры, как хип-хоп, фанк, соул, джаз, хаус, регги, поп, классический рок и кантри, ведущими которых были РОЗАЛИЯ, Джулиан Касабланкас, Big Boy, Кенни Логгинс, Джой Орбисон, Flying Lotus и многие другие

В GTA Online Rockstar привнесла опыт реального ночного клуба во вселенную Grand Theft Auto, предоставив игрокам возможность веселиться вместе с множеством диджеев мирового уровня, таких как Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax. и другие

GTA Online стала фоном для открытия казино и курорта Diamond, а также миссий, предлагаемых вместе с ограблениями, которые будут организованы на острове Кайо Перико.

За десять лет было внесено множество улучшений в игровой процесс и «качество жизни», такие как система GTA Online Career, добавление брони на колесо оружия, альтернативный вариант управления спринтом и многое другое.

А какие воспоминания вас больше всего связывают с GTA Online за десять лет, проведенных в многопользовательской вселенной Grand Theft Auto V?