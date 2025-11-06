В GTA Online появится возможность покупать особняки

Rockstar Games опубликовала первые подробности и скриншоты предстоящего дополнения «Особняки» для GTA Online. В своей последней публикации в Event Week Newswire, компания представила скриншот и пара слов о следующем обновлении. Под заголовком «Приготовьтесь к продвижению по службе» Rockstar сообщает, что первый игровой тизер особняков для GTA Online появится на следующей неделе, вероятно, в следующий четверг.

Начиная со следующей недели, не забудьте окунуться в новую, роскошную эру элитной недвижимости Лос-Сантоса. Раф будет на связи…

Раф будет щедро делиться с вами информацией о нескольких новых роскошных объектах недвижимости, строящихся в Лос-Сантосе. Выше представлен игровой скриншот, опубликованный Rockstar в их публикации в Newswire. На нем показана одна из строительных площадок особняка, который мы сможем увидеть на следующей неделе. На нем также изображена вывеска Prix Luxury Real Estate, новой компании, продающей элитные дома.

Что касается даты выхода особняков и следующего обновления контента. Последний месяц GTA+ начался сегодня, и дата его окончания всегда является верным индикатором выхода нового обновления GTA Online. Текущий месяц GTA+ завершится в понедельник, 8 декабря. Учитывая, что обновления GTA Online всегда выходят по вторникам, а месяцы GTA+ обычно заканчиваются по четвергам, обновление особняков выйдет во вторник, 9 декабря.